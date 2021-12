Pepe Navarro asegura que negoció con La Fábrica de la Tele un documental sobre su paternidad

Noticias relacionadas Jorge Javier, Pepe Navarro y el silencio cómplice que borra el feminismo de Telecinco

Desde la visita a Sábado Deluxe la pasada semana el presentador Pepe Navarro está generando muchas noticias en todos los programas de Telecinco. La paternidad del hijo de Ivonne Reyes vuelve a estar puesta sobre la mesa, y aunque la ley dice que es su hijo, él asegura tener pruebas que demuestran lo contrario.

Este martes intervenía en directo en El programa de Ana Rosa y le dijo a Joaquín Prat que “hace diez años que esta señora (Ivonne Reyes) se pasea por los platós y revistas insultando, descalificando, mintiendo... y llega un momento, cuando ya tienes toda la documentación para demostrar su gran farsa y quieres actuar, el público, a través de esta señora, crea una imagen de mí absolutamente falsa”, explicaba. “Tengo mi derecho a réplica, pero no opinando sobre ella, sino con documentación que da veracidad a todo lo que cuento”, insistía.

Un derecho a réplica que pudo llegar en forma de documental, según explicó esa misma tarde, cuando intervino de nuevo vía telefónica en Sálvame. Allí contó cómo tiene la citada documentación desde diciembre de 2020, unas pruebas biológicas que negarían que él fuese el padre de Alejandro Reyes, un joven aspirante a actor al que pudimos conocer más en la edición de 2020 de Supervivientes.

Desde el plató le preguntaron que por qué había tardado tanto en hablar, y Pepe explicó que no ha tenido prisa. “Ana Rosa no lo ha querido sacar. No sé quién no lo ha querido sacar”, le decía a la presentadora de Sálvame este martes, Carlota Corredera. “Con vosotros estábamos hablando para hacer un documental que tampoco ha salido”, añadía, algo que hizo a Corredera interrumpir al entrevistado para saber si con “vosotros” se refería a la productora La Fábrica de la Tele, responsable de Sálvame, Sábado Deluxe y de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Ahí Pepe Navarro le aclaró que sí, que tuvo negociaciones con la productora para dar su versión.

“He esperado diez años pacientemente para salir con datos y no me habéis cogido ni una sola palabra que no esté documentada”, continuó Pepe, pasando página sobre ese proyecto de documental, sin aportar más detalles de por qué no salió adelante.

En su discurso Pepe Navarro apeló a la “humanidad” para que Alejandro Reyes conozca sus raíces. “Lo más importante es que un ser humano sepa quién es su familia, quién es su padre, no puede seguir engañado ¿Sabéis lo que se le avecina a este chaval? ¿Lo que está sufriendo? ¿Dónde puede estar su cabeza?”, preguntaba. Además, aseguró que “en Supervivientes, Alejandro le dijo a alguien sin cámaras que cree que su madre no ha sido sincera con él”.

