‘Socialité’ anuncia un especial sobre Bárbara Rey y Juan Carlos I para el próximo sábado

A inicios de este año conocíamos que Bárbara Rey estudiaba la posibilidad de contar su vida en una serie documental. “Claro que no lo descarto. Eso es una cosa que tendrá que quedar clara y por mi boca”, dijo a Aurelio Manzano para el programa Ya son las ocho. “Y hablar, y hablar. Por eso no dejaría de hacer nunca una docuserie, cómo no la voy a hacer”, le decía entonces Bárbara Rey. Manzano añadió que la exestrella circense estaría “ultimando los detalles de una serie, le han ofrecido hacer una docu serie para no hablar solo del tema del rey, aunque sería el más importante y sería la primera vez que ella lo reconociera”.

Y sobre su figura y su relación con Juan Carlos I Telecinco ya tiene un documental entre manos, solo que no cuenta con el testimonio de Bárbara Rey, sino de personas cercanas a ella y expertas en el mundo del corazón como Chelo García-Cortés y Juan Luis Galiacho. Y es que la cadena ya ha comenzado a anunciar Bárbara y el Rey: Historia de un secreto, y que se podrá ver este sábado dentro del programa Socialité, en la franja de la sobremesa.

Con este especial, Telecinco pone toda la carne en el asador para plantar cara a las reposiciones de La ruleta de la suerte, el principal competidor de Socialité, y que en las últimas semanas le ha arrebatado el liderazgo que antaño tenía.

🎞️ 'Bárbara y el Rey. Historia de un secreto'. Estreno el sábado en 'Socialité'. pic.twitter.com/sDUEpERTXX — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 15, 2022

La serie sobre Bárbara Rey

Hay que recordar, además, que Atresmedia prepara Cristo y Rey, una ficción basada en la mediática pareja que formaron en los años ochenta Ángel Cristo y Bárbara Rey. “El día a día de Ángel Cristo y Bárbara Rey marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX. Cada paso que daban era noticia. Cristo, el mejor domador y más famoso del mundo; Rey, la mujer más deseada de España por sus trabajos como actriz y vedette”, explicaba la cadena en nota de prensa. “Y juntos formaron la pareja más popular del momento. Un noviazgo fugaz que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras; que intentó alejarse de los focos con el circo como telón de fondo, pero que no dejó de estar ni un solo día en la palestra”, añadían.

El papel de Ángel Cristo estará interpretado pro Jaime Lorente, y el actor asegura en Fotogramas que “Va a ser una fantasía. Estamos haciendo un trabajo de investigación muy profundo, pero edulcorando lo que fue esa realidad para que sea apetecible”. El medio apunta que la grabación arranca en dos meses, y que la acción empieza en 1979, en “el momento vital en el que se encuentran ellos cuando se conocen y qué es lo que pasa cuando se juntan. Hay un viaje interesante ahí”.

