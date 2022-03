'Supervivientes', el clavo ardiendo al que se agarrará Telecinco para salvar su año

No son buenos momentos para Telecinco. La cadena de Fuencarral se enfrenta a una de sus caídas más trascendentales en lo que a audiencia se refiere, un hecho que no es ajeno a ningún medio de comunicación y que queda reflejado cada día a la hora de contemplar los datos. Los espectadores muestran síntomas de agotamiento respecto a sus contenidos y, por consiguiente, premian a la competencia. Un paisaje poco halagüeño que hasta no hace mucho tiempo tenía Antena 3 y por el que ahora deambula el alma máter de Mediaset España.

Es evidente que la edición anónima de Secret Srtory no está acaparando la atención de los espectadores tal y cómo se esperaba. Pese al buen casting y al atractivo que, en un primer momento, parecía despertar el hecho de que se tratase de anónimos, el formato no ha conseguido levantar pasiones. Una agonía para la cadena, que por ahora no se plantea cancelar la edición pese a que los datos no alientan precisamente a su continuidad.

La expulsión y no reposición de Kenny por parte de la organización, que le invitó a marcharse por no estar activo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, lleva a pensar que la cadena quiere terminar con esta edición lo más rápido que les sea posible. Una postura lógica si se tiene en cuenta que el share no les acompaña en cada una de sus emisiones. Por otra parte, la invitación a que personajes conocidos convivan con los concursantes durante una semana no parece que esté siendo la solución para captar adeptos al formato. Un 'buque' dañado al que la cadena de Mediaset tratará de dar un final, cuánto menos, digno.

Kenny fue invitado a marcharse por la organización de 'Secret Story' argumentando que no estaba aportando contenido al programa.

En el horizonte de Telecinco ya se vislumbran los preparativos del que es, en la actualidad, el reality show más importante de la cadena, Supervivientes. Una nueva edición con la que Paolo Vasile espera solventar parte de la hecatombe que maneja en este 2022.

La tarea, no obstante, no es nada sencilla ya que la última edición fue la menos vista de los últimos once años debido a la debilidad de su casting. De ahí que, si quieren volver a ilusionar a su audiencia, necesiten un casting lo suficientemente potente. Personalidades públicas con escándalos en plena ebullición que generen interés y que, a su vez, no hayan participado todavía en el citado formato. Unas premisas que complican, y mucho, la selección de concursantes ya que cada vez son menos los rostros del universo Mediaset que no han medido sus fuerzas en las aguas del mar Caribe.

Bárbara Rey, Charo Vega o Alejandra Rubio son algunos de los nombres que, sin confirmación alguna por parte de la cadena y la productora, están sonando de cara a incorporarse al elenco de náufragos. Figuras televisivas potentes, pero entre las que todavía debe haber alguna que acabe dando el 'gong' definitivo. Carmen Borrego o Marta Riesco, esta última en pleno apogeo informativo a consecuencia de su relación sentimental con Antonio David Flores, podrían ser algunos de los nombres que se barajen de cara a la próxima edición. Un arduo trabajo, el de componer un buen grupo de supervivientes, que se ve acrecentado por la presión que implica cumplir las expectativas de una cadena que no se encuentra en su mejor momento.

Si bien es cierto que, por el momento, no ha trascendido ninguna información que indique un adelanto de la nueva edición de Supervivientes, las ansias por remontar podrían llevar a que la cadena se apresure a ello. De momento, sabemos que el hotel donde se hospedan los equipos cerrará de forma temporal del 13 de marzo al 20 de julio de 2022.

Carlos Sobera junto a Gianmarco y Olga Moreno en el momento donde proclama a esta última como ganadora de 'Supervivientes 2021'.

No obstante, esto no quiere decir que el reality vaya a celebrarse justamente en esas fechas. Hay que recordar que nuestros famosos patrios no son los únicos que pisan las arenas blancas de Los Cayos Cochinos, ya que este sitio es también escenario de la versión italiana de Supervivientes, L'isola dei famosi, de la versión belga o la estadounidense (las tres confirmadas para realizar una nueva edición en 2022). Una especie de 'overbooking' que se puede solucionar cambiando mínimamente la ubicación, algo que ya ha sucedido alguna que otra vez.

Además, según explicó Mediaset España en la presentación de la edición de anónimos de Secret Story, el formato estaría en antena durante trece o catorce semanas, lo que le llevaría a finalizar en Semana Santa. Esto dejaría el estreno de Supervivientes para la segunda quincena de abril, finalizando así como otros años a mediados de julio.

¿Puede esperar Telecinco hasta entonces y arriesgarse también a perder los meses de marzo y abril? ¿Será Supervivientes 2022 el revulsivo para que la audiencia vuelva a encacharse a la cadena esta temporada y acabe con el consolidado liderazgo de Antena 3? Preguntas que encontrarán su respuesta en las próximas semanas.

