El rapapolvo de Toñi Moreno a Kenny tras abandonar voluntariamente ‘Secret Story’

Un mes. Eso es lo que ha durado la participación de Kenny en Secret Story, pues entró a La casa de los secretos el 13 de enero y el mismo día 13 ya de febrero decidía acabar de forma voluntaria con su participación. El modelo de origen cubano abandonaba la competición anoche, durante la emisión de Secret Story: La noche de los secretos, presentado por Toñi Moreno.

“He vivido el concurso a tope, las pruebas, con mis compañeros, los bailes, las peleas, las risas…Para mí todo ha sido increíble. Creo que fue el día de mi nominación, unos días antes estaba un poco flojo. El día de mi nominación, cuando me enteré sonreí y me pregunté: '¿Por qué?”, decía el también creador de contenidos a Toñi Moreno desde El Cubo, la estancia que en Gran Hermano se conocía como El Confesionario.

Su salida está relacionada, según explicó, con su necesidad de contactar con su madre. “El hecho de saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba, pensé que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no. Me supera no estar haciendo nada por ella”, relata el participante, que entró en la competición precisamente con el sueño de poder traer a su madre desde aquel país.

Toñi Moreno, la presentadora de la gala, le agradeció su sinceridad, pero mostró una mano férrea en el abandono y le criticó su falta de implicación en la convivencia. “Yo te agradezco que te vayas, entre otras cosas porque a mí como fan de este programa me gusta ver concursantes que realmente se creen este programa, lo viven, y son honestos y que cuando entran lo van a dar todo”, le dijo la presentadora.

Moreno puso en tela de juicio que Kenny lo hubiese “dado todo” en el mes que ha vivido dentro de Guadalix de la Sierra e incluso reprochó que se pasaba todo el día durmiendo. “Yo no te conozco porque no te he visto”, le apuntó. “Me hubiese encantado conocerte y ver ese concursante que yo proyectaba en mi cabeza. Entiendo que quieras saber cómo esta tu madre, pero has perdido una oportunidad tan bonita de llevarte 200.000 euros para tu casa...”, le dijo también.

Isa Pantoja entrará en la casa

Este domingo Nagore Robles ponía fin a su estancia en La casa de los secretos como primera invitada VIP. Y Telecinco ya anunció quién será la siguiente celebridad que acuda a Guadalix de la Sierra: Isa Pantoja.

Un fichaje un tanto controvertido, pues inicialmente el programa iba a contar con la participación de su hermano Kiko Rivera, pero tras una entrevista en la que cargaba contra Isa se decidió prescindir de él. De hecho, Isa admitió no haberle dicho nada al DJ al respecto.

“Aunque no vaya a concursar para mí es un reto también”, reconocía Pantoja. “Quiero que vivan sus tramas independientemente de que yo esté. Es su concurso y no el mío. Voy a intentar ser un poco cotilla y preguntarles cosas, pero siempre dejando que fluyan”, añadía.

