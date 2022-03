Marcelo, en El Hormiguero: anécdotas y cosas explotando

Ayer visitaba 'El Hormiguero' el capitán del Real Madrid, Marcelo. Tengo que reconocer aquí dos cosas: que yo, de fútbol, ni idea y que nunca veo El Hormiguero. Así que he descubierto hoy que el capitán del Real Madrid se llama Marcelo y que El Hormiguero es como un chiquipark para adultos.

Marcelo es futbolista, tiene pelazo y baila muy bien. Supongo que también juega muy bien, pero no soy capaz de certificarlo porque yo no sabría diferenciar a un jugador de futbol profesional de un señor en pantalón corto dando patadas aleatoriamente. Total, que Marcelo ha ido al Hormiguero.

Su llegada al Real Madrid

Contaba que el día que llegó por primera vez a España desde Brasil a ver la Ciudad Deportiva del Real Madrid, él era un chaval, y le impresionó encontrarse con Beckham. “Es raro, yo a este tío lo veo en la tele”, contaba que pensó. Menos mal que sí sé quién es Beckham. Y ahí mismo, oye, firmó un contrato, adivino millonario. “Y qué hiciste”, le pregunta Pablo Motos, “¿Empezar a llamar gente a decirle 'me acaba de fichar el Madrid?'. Y él, que es muy majete y tiene una sonrisa que dan ganas de estar todo el día haciéndole reír, le contestaba entre risas: “exactamente”. Me ha caído bien a mí Marcelo.

Muy majete, se ha emocionado con una foto junto a Sergio Ramos en Cibeles celebrando un triunfo y ha explicado que fue para él un momento muy importante porque Ramos era el capitán y le invitó a subir con él e insistió para compartir con él un momento tan importante. “Sergio para mí es un hermano mayor. Me ayudó muchísimo en mi carrera, me ayudó muchísimo en el club”. No es posible que este hombre le caiga mal a nadie.

Preguntado por su posible salida del club, ha explicado que a él le gustaría retirarse aquí: “Todo tiene un fin, pero ahora mismo no pienso en eso. Quiero seguir toda mi vida aquí, me gustaría retirarme aquí, pero no soy yo quien decide solo”. Yo, solo por eso, me lo quedaba.

Luego ya, el plató se ha convertido en ese chiquipark para adultos que es en realidad El Hormiguero. Con sus explosiones, sus experimentos y sus amigotes contando anécdotas y riéndose ellos mismos, y unas hormigas de peluche. Y yo ya he puesto Entrevías para ver a José Coronado haciendo de José Coronado imitando a Clint Eastwood, pero en versión castiza.

Sigue los temas que te interesan