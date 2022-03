El ganadero que ha perdido los papeles en 'El Programa de Ana Rosa' por la situación que está viviendo

Ana Terradillos ha vuelto a vivir un tenso momento en El Programa de Ana Rosa. A principios de semana, la presentadora intentaba salir indemne de la conversación que mantuvo con una mujer ucraniana. Olga Tarnovska, aseguraba que le daba mucha tristeza escuchar a los colaboradores del programa y les calificaba de "gente de poca fe", por la perspectiva en la que estaban tratando la invasión. "Ucrania está deteniendo a un ejército muchísimo mayor que este y estáis hablando de nuestra derrota y desintegración. Por favor".

Esta mañana, tenía lugar la dura alegación de Roberto López, un ganadero que no ha podido evitar alterarse al reivindicar la situación que vive su sector. Sobre todo por la huelga de transportistas que está afectando al ganadero de cerca. "Me vais a perdonar, pero parecíais una jaula de pirañas, que no te respetan ni a ti que eres la moderadora...". López señalaba que algunos ganaderos y agricultores han tenido que tirar sus productos, tanto leche como carne.

Su discurso iba aumentando de intensidad hasta que, debido a los nervios, acababa gritando. "Aquí da todo igual. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que no vais a tener leche, se van a morir los animales y vais a comer, perdonadme, los folios que tenéis en la mesa", a lo que Terradillos le alentaba a que terminara la frase. "¡Mierda! ¡Vais a comer mierda!". Acto seguido, el silencio se hacía con la mesa de actualidad del programa.

Su discurso continuaba mostrando el drama presente. "Estamos tirando la leche que vais a desayunar. Bueno, que no vais a desayunar mañana. Y los animales se van a morir". Terradillos empatizaba con las expresiones del ganadero y aseguraba que no solo le veía enfadado, sino desesperado. "Te he visto cabreado y enfadado. Además, eres un tipo que se expresa muy bien en la televisión, es hasta gracioso verte, por la fuerza que tienen tus reivindicaciones. ¿Pero hoy sabes cómo te veo? Hoy te veo desesperado, te veo muy desesperado. Si es que se te están mojando los ojos", añadía la presentadora.

Roberto López se rompía en directo, visiblemente emocionado y defendiendo a sus compañeros. "Yo mañana voy a estar con mis compañeros tirando la leche. Lo siento, pero el pueblo va a reaccionar cuando no coma".

