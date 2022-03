Mediaset vuelve a cazar en TVE: Ion Aramendi presentará el debate de 'Supervivientes 2022'

Cada vez conocemos más detalles de la próxima edición de Supervivientes 2022. Aunque todavía desconocemos quiénes serán los concursantes oficiales, se barajan cada vez más nombres. Marta Riesco, Kiko Matamoros o Anabel Pantoja parecen estar cerca de ir al reality más duro de Mediaset.

Pero desde la cadena ya se han confirmado quiénes serán los presentadores oficiales del formato. La nueva y novedosa incorporación viene de la mano de Ion Aramendi. El vasco presentará el mítico debate, Supervivientes: Conexión Honduras, uniéndose así al plantel de presentadores de la cadena.

Vuelta a sus orígenes y salida de RTVE

No es la primera vez que el periodista vasco trabaja en Mediaset. De hecho, debutó de la mano de Sálvame, y fue uno de sus reporteros más conocidos durante siete años. Además, fue colaborador del programa nocturno Hable con ellas. Posteriormente, fue presentador del programa ¡Qué me estás contando!, en ETB.

Por otra parte, no ha perdido la oportunidad de agradecer su estancia en la televisión pública por estos dos años de trabajo. "Eternamente agradecido a RTVE y La 1, comienzo una nueva aventura en Mediaset, muchas gracias a todos! Gracias de corazón", expresaba el presentador. Se incorporaba a TVE el pasado 2020, con el programa El cazador, un formato en el que cuatro participantes debían responder a preguntas de cultura general. Pero este no era el único que presentaba, estuvo al frente del programa de entrevistas Todos en casa, durante el confinamiento. También del talent show The Dancer y Mejor contigo, un formato centrado en entrevistas sobre cultura y sociedad emitido en La 1.

Eternamente agradecido a @rtve @La1_tve comienzo una nueva aventura en @mediasetcom muchas gracias a tod@s! Gracias de corazón. https://t.co/awUmuCGHBg — Ion Aramendi (@ionaramendi) March 18, 2022

La salida de Aramendi de la cadena pública se suma a la del presentador Diego Losada, quien hacía oficial hace pocos días su fichaje también por Mediaset. Lo hará presentando en Cuatro En boca de todos, un nuevo programa diario de actualidad que se emitirá de lunes a viernes. Dejando así la mesa de presentador en el Telediario de fin de semana.

Junto a Ion Aramendi, se ha confirmado la presencia de Jorge Javier Vázquez, que durante estas últimas semanas se estaba poniendo en duda. Además de Lara Álvarez y Carlos Sobera, ya experimentados en este formato.

🔥 ¡SIENTE EL GRITO QUE NOS LLAMA! 🔥 #Supervivientes2022 está cada vez más cerca y nos morimos de ganas 👏 ¿Estás listo para descubrir el lado más salvaje?



Próximamente en @telecincoes 🌴 > https://t.co/ykAsybpsTC pic.twitter.com/7dXeUwYihV — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2022

