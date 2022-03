Supervivientes 2022: estas son las quinielas para el casting de la nueva edición del 'reality'

Supervivientes está a punto de arrancar una nueva edición en Telecinco. El reality tomará el relevo a Secret Story en la parrilla de la cadena de Mediaset a partir de Semana Santa y, aunque todavía no se conoce ningún detalle sobre las nuevas entregas, ya se suceden los rumores y las quinielas sobre quiénes serán los nuevos famosos que habitarán los Cayos Cochinos.

Como siempre, Mediaset tratará de llevar hasta Honduras a los personajes más cotizados del momento y por ello ya lleva semanas negociando con los concursantes, de los cuales ya se han desvelado algunos nombres de famosos que han sido tanteados por la cadena y que incluso han negociado su posible participación.

1. Julia Janeiro

El nombre de la hija de Jesulín de Ubrique ha sido uno de los primeros en sonar para Supervivientes 2022. Desde que cumpliera la mayoría de edad, la joven está bajo la lupa de programas como Sálvame y su vida genera un gran interés.

Pase a que se ha dicho que la influencer estaba negociando con Mediaset su participación en el programa, la propia Julia lo desmentía recientemente a través de sus redes sociales: "No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie", espetó a un seguidor que le preguntó si se atrevería a entrar en un reality show.

2. Jesulín de Ubrique

Precisamente el padre de Julia Janeiro es uno de los famosos a los que la cadena de Vasile tienta cada año para Supervivientes. El torero nunca ha accedido a negociar su viaje a Honduras, aunque su nueva aventura televisiva en El Desafío de Antena 3 parece haber cambiado su parecer.

Tal y como informó BLUPER en exclusiva, el diestro se muestra abierto a nuevos proyectos en televisión y no descarta participar en Supervivientes, aunque no será en esta edición, ya que desea disfrutar de la recta final del embarazo de su mujer, María José Campanario, y estar a su lado cuando den la bienvenida a su tercer hijo en común.

3. Eduardo Navarrete

El diseñador Eduardo Navarrete saltó a la fama televisiva en la primera edición de Maestros de la Costura, talent al que ha regresado en la nueva temporada para competir de nuevo tras participar también en MasterChef Celebrity.

El alicantino se ha convertido en toda una estrella de la pequeña pantalla gracias a su desparpajo y naturalidad, por lo que Bulldog y Telecinco se han interesado en él para Supevivientes. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar BLUPER, el diseñador ha rechazado la oferta de la cadena.

4. Antonio David Flores

Tras la victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2020, su ya expareja podría convertirse en la baza del reality para esta nueva edición. Pese a que el ex guardia civil fue desterrado de Telecinco tras conocerse el duro relato de Rocío Carrasco, lo cierto es que la cadena ha seguido dándole voz e interesándose por su vida personal.

Después de que el nombre de Antonio David haya sonado como candidato a estar en la isla, fuentes de la cadena han desmentido a BLUPER que estén negociando con el excolaborador para que sea concursante o esté en plató defendiendo a su novia, Marta Riesco, en caso de que sea ella quien participe.

5. Marta Riesco

Marta Riesco es la colaboradora revelación de Telecinco esta temporada, más por su vida personal que por su trabajo en la cadena. La reportera de El programa de Ana Rosa es la nueva novia de Antonio David Flores y, aunque ha asegurado que no quiere convertirse en personaje, ha lanzado mensajes y señales a través de sus redes que han acaparado la atención de los medios.

Como ya ocurriera con Olga Moreno, Marta podría convertirse en el personaje del universo Antonio David con el que la cadena contara para generar contenido en Supervivientes, pero la periodista ha negado en Ya son las ocho que "de momento" vaya a participar en el reality. ¿Se cumplirá su palabra o cambiará de opinión como hizo en su día Alexia Rivas?

6. Manuel Bedmar

Manuel Bedmar es conocido por ser el novio de Rocío Flores, aunque su nombre ha vuelto a sonar por una supuesta infidelidad del joven a su chica y por la supuesta ruptura que la hija de Rocío Carrasco se niega a confirmar o desmentir.

Lo que sí ha desmentido la colaboradora de El programa de Ana Rosa es que Manuel vaya a participar en Supervivientes, tal y como se ha rumoreado. "Hasta donde yo sé, él siempre se ha mantenido al margen y quiere seguir en esa línea", aseguraba en el programa matinal.

7. Nissy

Nissy ha sido una de las grandes protagonistas de Secret Story. Su fuerte carácter y su capacidad para generar contenidos sacando de quicio a buena parte de sus compañeros ha llamado la atención de los espectadores, tanto que muchos de ellos han pedido que tenga una nueva oportunidad en Supervivientes tras haber sido expulsada de Guadalix.

La propia Nissy se ha mostrado más que dispuesta a seguir explotando la popularidad que le ha dado el formato de convivencia y sigue dando contenidos fuera de la casa, incluso más que muchos de los que siguen en el concurso.

8. Agustín Pantoja

Supervivientes 2019 contó con un fichaje que hizo historia en el programa: Isabel Pantoja se prestó por primera vez a participar en un reality, iniciando una nueva etapa en su relación con la televisión y, en concreto, con Mediaset.

Ahora es Agustín Pantoja quien suena como candidato a la terna de esta nueva edición, una participación que sería equiparable a la de su hermana en términos de repercusión. El enigmático escudero de la tonadillera ha recibido, según publica Lecturas, una jugosa oferta por parte de la cadena para viajar hasta Honduras y, por el momento, la negociación sigue su curso.

