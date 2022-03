Telecinco cancela 'Ucrania: esto no se podrá olvidar' una semana después de su estreno

Telecinco vuelve a modificar su parrilla de contenidos una vez más. El programa Ucrania: esto no se podrá olvidar ha retirado de la pequeña pantalla tan solo una semana después de su estreno. El espacio dedicado al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no ha conseguido los datos deseados por la cadena de Fuencarral, por lo que ha decidido desterrarlo de la pantalla. Un cambio más que se suma a una larga lista y que no es más que una desesperada estrategia por levantar la audiencia del canal.

El pasado 8 de marzo veía la luz por primera vez el formato presentado por Ana Terradillos, un espacio en el que expertos y corresponsables desplazados a Ucrania comentaban los desafortunados hechos que allí acontecen. En un principio, el programa tenía previsto emitirse a las 22:00h de lunes a viernes y convertirse así en una especie de boletín informativo sobre todo lo que sucede en la guerra. Una idea que, a juzgar por el interés que genera en la audiencia el conflicto bélico entre los espectadores de cadenas como La Sexta, pensaban que podría reportar buenas cifras a la casa de Paolo Vasile.

En su primera emisión, Ucrania: esto no se podrá olvidar cosechó un 8'5% de share y una media de 1.332.000 espectadores, pero tan solo un día después dicha cuota de pantalla disminuyó hasta en 3'2 puntos y no logró alcanzar ni el millón de telespectadores. Un 'pinchazo' en toda regla que le ha terminado condenando a la desaparición.

Telecinco había confiado a Ana Terradillos esta especie de boletín informativo diario sobre la guerra de Ucrania.

Por su parte, y visto que el estreno de la última temporada les convirtió en líderes de la noche el pasado 7 de marzo, La que se avecina será emitida a las 22:00h este lunes. Un adelanto horario con el que se deja claro que el espacio presentado por Ana Terradillos ha quedado, de momento, aparcado hasta nuevo aviso. ¿Regresará a la pequeña pantalla? Habrá aún que esperar para dar respuesta a esta pregunta.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan