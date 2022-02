'La que se avecina' dice adiós a Alba Recio: Víctor Palmero abandona la serie tras nueve temporadas

Alba Recio se despide de La que se avecina tras nueve temporadas. La hija transexual del matrimonio Recio, que ha conseguido ser uno de los personajes más populares de la serie, no aparecerá en las nuevas entregas de la ficción, tal y como ha anunciado el propio Víctor Palmero, actor que da vida a la joven.

El joven, que se encuentra en plena gira por España con la obra 'Johnny Chico', ha desvelado en una entrevista con FormulaTV que no participará en la próxima temporada de la serie de Mediaset. "Me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de 'La que se avecina', pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje", afirma.

Palmero confirma así que Alba Recio se ausentará en los episodios de la temporada 13 de la serie, aunque deja la puerta abierta a poder regresar en alguna de las otras dos temporadas que, de momento, están firmadas con la compañía de Paolo Vasile. "No sé que pasará en un futuro, pero en la temporada que se graba ya no estaré. (...) No descarto que Alba pueda volver, porque he sido muy feliz", expresa el actor.

"Siempre acojona dejar una serie de éxito, pero ha sido una decisión consensuada", explica el joven, que logrado una nominación a Mejor Actor Revelación por parte de la Unión de Actores y Actrices gracias a su trabajo en el teatro.

"Me duele, porque Alba Recio es una parte muy bonita de mi vida y le tengo mucho cariño, pero creo que no somos funcionarios. Siendo actores nos apetece hacer otras cosas, evolucionar", añade el actor, que no ha podido despedirse oficialmente de los espectadores de la serie con una trama que explique la ausencia de Alba Recio.

A pesar de este adiós -que podría ser un 'hasta luego'- Víctor Palmero solo tiene buenas palabras para la ficción en la que ha trabajado durante ocho años y se muestra encantado del éxito de la serie. "Me hace mucha ilusión que tanto la cadena como la audiencia sigan creyendo de esta forma tan ferviente en el producto", expresa, y añade que tiene "mucha curiosidad de cómo serán los nuevos platós y el nuevo edificio".

