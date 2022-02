Risto Mejide deja en evidencia a Ana Terradillos y ella contraataca: "Las guerritas, entre vosotros"

Risto Mejide y Ana Terradillos han vivido un conflicto televisado este jueves. El presentador de Todo es mentira no ha dudado en mostrar públicamente su enfado con la sustituta de Ana Rosa Quintana por permitir las descalificaciones de uno de sus colaboradores en la tertulia del espacio matinal.

El desencuentro se producía cuando el polémico Eduardo Inda hacía referencia a la sentencia que ha absuelto a uno de los trabajadores de su periódico de acosar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. El director del diario no dudó en defender a su redactor y aprovechó para advertir de que "los periodistas bastardos que nos han acusado de toda clase de delitos van a tener todas sus querellas correspondientes".

Las descalificaciones de Inda hacían estallar a Risto, que publicó un contundente mensaje en Twitter mencionando a la presentadora del programa. "Que Eduardo Inda insulte o ataque a 'Todo es mentira' no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que Ana Terradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita", escribió el publicista.

Que Eduardo Inda insulte o ataque a @todoesmentiratv no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que @anaterradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita. — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) February 17, 2022

Minutos más tarde, la propia Terradillos respondía en directo a Mejide. "Cuando hemos sacado el tema de tu periodista absuelto por la justicia, has entrado en descalificaciones personales con algún compañero de la casa", le decía a su tertuliano.

La periodista sí le pidió entonces a Inda que no entrase en "insultos", para acto seguido dirigirse al presentador de Todo es mentira mirando a cámara: "El que me dice que no debería entrar en descalificaciones personales, tiene usted toda la razón. En este programa no se permiten descalificaciones personales".

"Me gustaría también haberle visto en otras ocasiones, cuando nosotros hemos sido señalados", espetó la presentadora. Unas palabras que ha cerrado con un dardo a ambas partes: “Las guerritas, entre vosotros, que yo no quiero saber nada”.

