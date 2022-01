El irrespetuoso ataque de Villalobos a Pablo Iglesias en 'Todo es mentira' ante el silencio de Risto Mejide

Celia Villalobos ha protagonizado una polémica intervención en Todo es mentira. La exdiputada del Partido Popular se ha burlado del físico del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha hablado de sus hijos y de su pareja, Irene Montero.

Todo ha ocurrido después de que Risto Mejide abriera el debate sobre la presencia de Iglesias en tertulias políticas, en las que es frecuente desde su retirada. El programa ha mostrado una de las últimas declaraciones del exvicepresidente, que ha cargado contra quienes le dicen que debería tener un perfil más discreto: "Lo que parece es que hay algunos a los que les encantaría que yo estuviera callado y no dijera mi opinión. Eso no es posible. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir su opinión", comenzaba expresando.

"¿Deberían estar callados Aznar, Felipe González, Pepe Bono, Margallo, Celia Villalobos, Miguel Sebastián, expresidentes, exvicepresidentes, exministros del PP y del PSOE? O Margallo, que está en todas las tertulias, ¿debería estar callado también o el que debería de estar callado es solo el de Podemos?", preguntaba finalmente.

Ante la alusión directa a ella, Villalobos ha respondido de forma tajante: "Pablo, mírame de frente. Pablo, estás mucho más guapo hijo, desde que estás en tu casita. ¿Y los niños? ¿Cómo están los niños? Oye, que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelos porque tu mujer te hace muy poquito caso. Te quiero. ¡Ay, Dios mío!", ha espetado la tertuliana del programa de Cuatro.

Pero el ataque no terminaba ahí y Villalobos seguía con los golpes bajos: "Oye, por cierto, ¿los dientes te los has arreglado, no? Porque estás guapísimo", decía con sorna.

Lejos de afear la actitud de su colaboradora, Risto optaba por resaltar la contradicción del discurso de Iglesias, que en una entrevista con él mismo en 2015 decía lo siguiente: "Felipe Gonzalez ya está forrado, no sé por qué tiene la necesidad de salir a criticar, algo que no beneficia a su propio partido. Son como yonquis del poder, no me gusta, no quiero tener nada que ver con eso".

"Que se haya olvidado de lo que decía en esto me llama mucho la atención", ha aseverado el publicista. "Nadie está diciendo que se calle, por eso tenemos aquí a gente como Celia Villalobos, era él el que estaba pidiendo que la gente se callase", concluye Mejide.

Donde sí se ha criticado la actitud de Villalobos ha sido en las redes sociales, donde su controvertida intervención no ha tardado en hacerse viral, recibiendo decenas de comentarios que censuran las faltas de respeto de la exdiputada popular.

