Xeinn, el cantante de Vallecas que dejó la política por la música y supo decir no a Risto Mejide

No todo el mundo es capaz de decirle que no al tozudo Risto Mejide. Sin embargo, a sus 18 años de entonces, Xeinn demostró que es alguien de principios al no aceptar seguir en la tercera temporada de Got Talent por tener que renunciar a su guitarrista.

"Soy una persona humilde y real. Si iba con mi guitarrista no iba a dejarle porque me diera un sí, incluso si los cuatro me dicen que me dan un pase de oro, yo no lo dejaría. No me arrepiento de esa decisión", se sincera con BLUPER el joven de Vallecas días antes de participar en el Benidorm Fest, el proceso de selección de RTVE para elegir a nuestro representante en el Festival de Eurovisión, con la canción Eco.

Nacido en Madrid hace ya 23 años, este joven que debe su nombre a la mitología griega (Alejandro en griego clásico es Alexein) empezó a formarse muy pronto en la música con apenas ocho años cuando empezó a cantar en el coro del instituto y estudiar violín.

Sin embargo, la música desaparece de su vida hasta que con quince años decide estudiar política y aquella pasión olvidada regresa a su día a día. "Me decido ir a muerte por ello y de un día para otro la política desaparece de mis sentimientos y se cambia a la música".

Xeinn le dice no a Risto Mejide en 'Got Talent' Álex Parrado

Fue ahí donde podría decirse que se planta la semilla que al final le haría llegar hasta donde está hoy en día, a las puertas de poder representar a España en el popular certamen de la canción europea. "Cuando retomo mi amor por la música, entiendo que hay que hacer algo más que cantar en tu casa y profesionalizarte. Busqué clases de canto y encontré la academia de Carlos Marco", comenta el joven, en referencia al exintegrante de Auryn, actual director musical de la productora Fremantle y uno de los autores de su tema.

"Carlos me habla de que quería llevar una canción a Eurovisión y que le encajaba mi voz. Cuando la escuché me flipó y entendía que era una gran oportunidad", confiesa el madrileño, para el que Eco, un tema con claras reminiscencias a The Weeknd, es "una canción de amor, que cuando encuentras una persona en tu vida es que vas a hacer todo lo posible para estar con ella".

Pero ¿es consciente Xeinn de lo que significa Eurovisión? ¿Lo ha tenido alguna vez como meta profesional? "Como una meta principal no, pero siempre he pensado que es un gran escaparate, que podría ser una gran oportunidad. Y estoy encantado con este momento".

"Recuerdo que de pequeño lo veía más y luego me fui desencantando. Sobre todo recuerdo las votaciones. Y como cantante me flipó Be my guest, de Ucrania en 2012. Quería que ganara pero, claro, se encontró enfrente con Euphoria", recuerda el joven sobre el año en el que España fue representada por Pastora Soler.

En cuanto a las redes sociales y el exigente público eurofan, Xeinn reconoce estar preparado para las críticas, "aunque no al 100%", ya que en el pasado tuvo una cover muy viral. "Conseguí muchos seguidores, con alabanzas y críticas. Pero yo paso del hate porque no merece gastar ese tiempo. Lo que sí intento es responder a la gente".

La puesta en escena, que he preparado junto al equipazo, para «ECO» en el #BenidormFest está quedando increíble 🔥 ¡ Qué ganas de subirme a ese escenario y enseñaros todo el trabajo de estos meses ! pic.twitter.com/8IXhlrEcXo — XEINN (@_XEINN) January 8, 2022

¿Y qué espera de su paso por el Benidorm Fest? "Confío mucho en la canción, en el equipo y en la puesta en escena. Creo que dejaremos muy buena sensación. Es un tema que suena internacional y que hacía falta en la escena española. Creo que mis compañeros están muy capacitados y va a ser una competición muy buena, muy diversa y que va a gustar a la gente. Y, sobre todo, va a ser muy entretenida de vivir".

Con el objetivo marcado de la victoria, el madrileño cree que con su participación en esta primera edición del festival ya ha ganado. "Al final esto es una exposición tremenda, que ganes o pierdas te está viendo mucha gente. Es un trampolín tremendo, un altavoz tremendo. Aunque pierda, yo ya he ganado porque me ha conocido mucha gente y, no sólo fans, sino gente de la industria".

