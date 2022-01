Ladilla Rusa, The Macarena, Noelia Franco: los otros artistas que intentaron llegar al Benidorm Fest

El Benidorm Fest lleva varias semanas acaparando la actualidad eurovisiva en España. La renovada preselección española está a punto de inaugurarse y en pocos días los 14 artistas participantes competirán por convertirse en representantes de este país en Eurovisión 2022.

Nombres como los de Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Varry Brava o Rayden ya sonaban como candidatos incluso antes de que RTVE anunciara la lista de seleccionados para el certamen. Sin embargo, otros muchos artistas conocidos por el gran público enviaron sus propuestas y no fueron elegidos. Repasamos a continuación sus nombres.

1. Ladilla Rusa

Apenas 24 horas después de que RTVE anunciase que este año se elegiría al representante español en Eurovisión mediante el Benidorm Fest, Ladilla Rusa revolucionaba al colectivo eurofán publicando un tuit en el que dejaban claro su interés por presentarse a la competición. "A ver, entonces, ¿para presentarse a lo de Eurovisión dónde es?", escribieron en Twitter.

Sin embargo, tras conocerse la lista de los 14 artistas seleccionados, la ausencia del dúo catalán fue tan comentada que sus integrantes compartieron un vídeo para explicar lo sucedido: "Nos llamó RTVE para que nos presentaramos, envíamos una canción y no nos han cogido. Suponemos que no les ha gustado nuestra propuesta o les han molado más las otras", relataron, anunciando que lanzarían igualmente la canción con la que intentaron participar en el festival.

2. The Macarena

A pesar de ser la primera expulsada de Drag Race España, The Macarena ha cosechado una legión de fans gracias a su paso por el programa de ATRESplayer PREMIUM. Sin embargo, en el formato no tuvo tiempo de demostrar sus dotes musicales, por lo que no dudó en inscribirse al proceso de selección del Benidorm Fest.

"Es la canción que siento más mía hasta ahora, porque la he compuesto yo, la letra es mía", explicaba a FormulaTV tras anunciar su candidatura, pero finalmente RTVE no contó con ella para 'el festival que quieres'.

3. Noelia Franco

Noelia Franco, concursante de OT 2018, ha sido otra de las artistas que ha confesado haber participado en el proceso de selección del Benidorm Fest. Pese a que no se pronunció sobre si había enviado su candidatura, al conocerse los elegidos sí desveló que había hecho llegar su propuesta a RTVE. "Era clásica, épica y con todas sus cosas eurovisivas", relató a FormulaTV.

Quien sí estará en Benidorm será Marta Sango, compañera de edición a quien Noelia no ha dudado en mostrar su apoyo: "Su canción me gusta mucho y voy con ella", expresó en el citado medio.

4. Amor Romeira

Su paso por Gran Hermano le ha valido a Amor Romeira para recorrerse los platós y convertirse en un icono 'telecinquero', pero también para hacer sus pinitos en la música con auténticos hits veraniegos como 'Ubikaina'.

Pese a que la canaria no llegó a pronunciarse públicamente sobre su posible candidatura al Benidorm Fest, La Razón publicó en su momento que Romeira había enviado una propuesta que no dejaría indiferente a nadie. Sin embargo, parece que la canción no pasó el filtro de RTVE y Amor no estará en el escenario del Palacio de los Deportes de la ciudad valenciana.

5. Salva Ortega

La criba del Benidorm Fest también ha dejado fuera a figuras muy vinculadas a las preselecciones eurovisivas españolas. Es el caso de Salva Ortega, que tras intentar representar a España en Eurovisión en 2009 y 2017, volvió a probar suerte este año enviando a RTVE un tema "actual y muy pop", según describió a ESCplus.

El artista murciano se mostró muy entregado a la causa, detallando en sus redes cada parte del proceso de producción de su canción, pero finalmente no ha sido uno de los afortunados que podrán ganarse la plaza en Turín.

6. Georgia Izquierdo

"Vienen cosas muy guays, con gente genial. Estoy feliz". Con esa frase, junto a la etiqueta #BenidormFest, Georgia Izquierdo anunciaba el pasado mes de noviembre su participación en el certamen de RTVE.

La joven, que participó en la sexta edición de La Voz Kids, no dio muchos detalles de su propuesta, pero pronto sonó el nombre de Barei como posible compositora del tema, ya que la representante de España en Eurovisión 2016 anunció que había compuesto una canción para ella. Finalmente, la candidatura de Georgia no llegó a buen puerto y no pudo formar parte de este primer Benidorm Fest que está a punto de arrancar.

Sigue los temas que te interesan