Azúcar Moreno: "Si llevas a Eurovisión a cualquiera haciendo el tonto, es normal que se rían de España"

Si hay un hito que catapultó a las hermanas Toñi y Encarna Salazar al éxito, ese fue su participación en Eurovisión 1990 con Bandido, un auténtico hit que les valió para lograr la quinta posición en el certamen y para iniciar una prolífica carrera como Azúcar Moreno. Ahora, 32 años después, este dúo intentará volver al festival europeo participando en el Benidorm Fest.

"Nos hacía mucha ilusión volver, porque fue una experiencia muy bonita y exitosa", confiesa Toñi en conversación con BLUPER. Y es que las extremeñas aseguran tener un vínculo especial con Eurovisión que va a durar "toda la vida".

El tema con el que tratarán de representar a España en Turín es Postureo, una canción que reúne la más pura esencia de Azúcar Moreno y con la que afirman que sólo tienen un objetivo: disfrutar y "españolear".

¿Cómo estáis viviendo estos días previos al Benidorm Fest?

Encarna: Lo estamos viviendo frenéticamente, hoy hemos tenido prueba de vestuario y cada día surgen cosas nuevas. Pero también con mucha ilusión, a pesar de lo que conlleva presentarse a un festival de este tipo. Es como cuando te vas a casar, que a medida que se acerca el día sientes más nervios, pero feliz.

¿Cómo os estáis preparando?

Toñi: Hemos estado revisando el vestuario, que es muy importante estar cómodas en el escenario. Visualmente es muy bonito y también nos estamos preparando psicológicamente para vivirlo y disfrutarlo. Después de tantos años en la música hay que aparcar los nervios y disfrutar el momento con la gente.

¿Habéis tenido alguna traba a la hora de llevar vuestra propuesta al escenario?

T.: La canción la vamos a interpretar como nos nace. Porque además se lo dijimos a RTVE: nos tenemos que sentir libres y cómodas para ofrecer lo mejor de nosotras. Cuando te condicionan o te exigen algunas cosas, el artista está cohibido, Azúcar Moreno somos muy libres y tenemos que hacer lo que nos nace, ahí está el truco del éxito, en ser nosotras mismas.

'Postureo' va a tener una nueva producción para el festival. ¿Cómo va a sonar?

E.: Se ha potenciado mucho la guitarra española, la base le da un subidón bastante importante... Son cosas que van surgiendo en esta vorágine, detalles que se van puliendo, porque ha sido todo muy rápido.

T.: La canción ha quedado brutal, como a nosotros nos gusta, potente. Es un tema que te hace levantar para bailar.

¿Por qué decidís intentar volver a Eurovisión 32 años después?

T.: Nosotras nacimos en Eurovisión y nos gusta mucho la música. Ahora nos lo propusieron, escuchamos la canción y creo que es el momento, así que dijimos "pues pa'lante". En la vida tampoco hay que pensar mucho las cosas, ir a Eurovisión es una oportunidad muy grande para un artista y no la íbamos a desaprovechar.

Hace 32 años apenas os conocían, pero ahora todo el mundo sabe quiénes son Azúcar Moreno. ¿Eso os da un poco de miedo?

E.: Miedo no es la palabra, responsabilidad sí. Cuando nos presentamos hace 32 años éramos dos chicas inexpertas. Ahora tenemos un bagaje y una trayectoria que nos ayudan a controlar los nervios y estar en el escenario. Yo creo que cada momento tiene una magia, esto es algo que no esperábamos y que está pasando por algo, son señales que la vida te da y entonces tienes que lanzarte a la aventura.

Azúcar Moreno durante la presentación de los candidatos del Benidorm Fest. Gtres

¿Os habíais planteado antes volver a Eurovisión?

T.: Sí, yo siempre lo he dicho. A nosotras nos hacía mucha ilusión volver a Eurovisión, porque fue una experiencia muy agradable y exitosa.

¿Habéis notado que en estos años el público eurofán ha seguido a vuestro lado?

T.: Han estado toda la vida. Nosotras podemos presumir de que la gente nos quiere, nos sigue y nos acompaña a donde vamos.

E.: Aparte de eso, Bandido se sigue escuchando todavía en Europa. Para nosotras es un orgullo, porque nos dicen que es una canción que ha hecho historia en Eurovisión. Se ha creado algo muy bonito y, si nos toca volver, viviremos de nuevo esa reacción del público, incluso mejor que la primera vez, porque ahora nos conocen y saben quiénes somos.

¿Pensáis mucho en la posibilidad de ir a Turín?

T.: No, para nada. La experiencia nos vale para eso, porque venimos a hacerlo lo mejor posible, a dar un espectáculo maravilloso y a disfrutarlo.

"El mundo quiere españolear, no vamos a vestir como americanas ni a cantar en inglés"

¿Por qué tiene que ir 'Postureo' a Turín?

T.: Eso es mejor que lo diga el público. A mí no me gusta definirme, yo ofrezco un espectáculo y luego ya tiene que juzgarlo la gente. Yo creo que 'Postureo' ofrece un buen rollo y una buena energía muy necesaria en estos tiempos. Azúcar Moreno cuida mucho la puesta en escena, que es muy importante en el festival. Además, somos un dúo que ya hemos estado, sabemos lo que es y tenemos mucho que ofrecer.

En Eurovisión tuvisteis que llevar dos vestidos del rastro. ¿Cómo va a ser el vestuario de este año?

E.: Lo que nos hemos probado nos ha encantado, cuadra mucho con lo que queremos ofrecer, que se transmita lo que sentimos en estos momentos y lo que queremos que se vea de Azúcar Moreno. Queremos que la gente perciba que lo que se está cantando en el escenario es español, que haya esa inspiración española llevada a los tiempos de ahora.

T.: Yo creo que Rosalía, por ejemplo, está llevando España, las peinetas, el aro de las gitanas... Más que está españoleando Rosalía no lo está haciendo nadie. ¿Qué quiere el mundo de nosotros? Pues españolear. España es precioso, tenemos una cultura y una alegría que hay que llevar al festival. Ni voy a cantar en inglés, ni me voy a vestir como una americana, me voy a vestir como una española y punto.

¿Creéis que uno de los fallos en Eurovisión ha sido ese complejo de representar lo que es España?

T.: No sé si complejo, pero sí miedo. La gente piensa "esto es una horterada". Perdona, de horterada nada. Obviamente, si tú llevas a España, que no voy a nombrar a nadie, y pones cualquier cosa haciendo el tonto, obviamente se van a reír de España. Pero si tú llevas a artistas, sean Azúcar Moreno, Tanxugueiras, Unique o quien sea, si está bien hecho y ofrece música y espectáculo, se va a ver a España reflejada. Hay que hacer bien las cosas: una buena canción, una puesta en escena fantástica y España por delante.

E.: Lo que ha fallado anteriormente tampoco podemos decirlo, pero es verdad que España siempre ha tenido miedo a llevar algo demasiado españolizado. Creo que ese es el error que no debemos cometer.

T.: La gente puede pensar "claro, como son gitanas...". Nosotras vamos a españolear modernísimas, no vamos a llevar un traje de faralaes, un clavel y un abanico, que me encanta, estamos estudiando un look maravilloso, actual y moderno. Queremos vender la elegancia, pero también la cultura española.

"La canción nos suena a éxito desde las primera notas, igual que nos pasó con 'Solo se vive una vez' y 'Bandido'"

En cualquier caso, parece que este año está cambiando algo con el Benidorm Fest. ¿Lo creéis así?

E.: Muchísimo, yo creo que RTVE está echando toda la carne en el asador y nos hacía falta un poco, de cara a Europa, que la gente vea que nos tomamos en serio la preselección. Fuera de España ya nos están viendo de una manera mucho más seria. Todo lo que hacemos aquí se ve en cualquier parte del mundo y ahora la gente está viendo que TVE está haciendo una preselección de lujo. Se están haciendo las cosas como hay que hacerlas y eso como país nos da el valor, la importancia y el respeto que hasta ahora hemos perdido un poco en el Festival.

¿Estáis al tanto de las reacciones a 'Postureo' fuera de España?

T.: Lo que oímos y lo que nos cuentan es todo positivo. Creo que tenemos una buenísima canción, transmite una onda buenísima y está muy bien producida, es muy festivalera. Yo escucho las cuatro primera notas y me suena a éxito. Esto nos pasó con 'Solo se vive una vez' y 'Bandido'. Vaya o no a Eurovisión, creo que 'Postureo' puede ser un hit.

Pase lo que pase en esta edición, ¿os volveríais a presentar al Benidorm Fest?

T.: Presentarnos otra vez no, pero el vínculo con Eurovisión lo vamos a tener de por vida. A nosotras nos ha dado mucho, somos quienes somos por Eurovisión y vamos a ser siempre eurofans, toda la vida.

