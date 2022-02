Miguel Lago abandona 'Todo es mentira': "Las últimas semanas han sido muy difíciles"

Miguel Lago abandona su silla en Todo es Mentira después de tres años participando en el formato. El propio humorista ha anunciado su marcha en directo este jueves al inicio del programa. "Hoy me dirijo a la audiencia para decir que hoy es mi ultimo TEM", ha explicado mirando a cámara.

"Mis compañeros saben que estoy en un momento de cambio y las últimas semanas han sido muy difíciles, me han afectado enormemente y he decidido poner pie a tierra, equilibrar todo e iniciar una nueva etapa", ha añadido el cómico, que no ha querido dar más detalles sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Tras el anuncio del tertuliano, Risto Mejide ha arrancado el programa.

Lo cierto es que, en los últimos días, Lago había estado en el centro de las críticas por lo que sucedió en una de las entregas del programa, cuando Celia Villalobos vertió varios comentarios ofensivos sobre Pablo Iglesias, mencionando además a su mujer y a sus hijos. El colaborador se rio entonces de las palabras de la exdiputada, ante el silencio de Risto Mejide, lo cual indignó a las redes.

Ante las críticas recibidas, el cómico pidió disculpas públicamente en su perfil de Twitter: "Es muy difícil para mí no reírme de las barbaridades que se producen en directo porque relativizo todo y reconozco que en vivo no me pareció tanto. Lo que me ha dolido no son los tuits orquestados. Son los de los que os habéis reído de todo conmigo y en esta os habéis molestado", escribió.

Ese mismo día, Miguel Lago respondía a uno de sus detractores hablando de los ataques que ha recibido su propia familia: "Mi esposa e hijos han recibido en esta red todo tipo de insultos, amenazas y barbaridades varias. Me lo he tomado con calma porque no dejan de ser las tonterías de algunos tarados. Tengo ya callo de tanto insulto y amenaza. Insisto: calma", publicó entonces.

