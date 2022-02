Los vínculos de un miembro del jurado del Benidorm Fest con Chanel y la delegación de TVE

La coreógrafa y miembro del jurado del Benidorm Fest, Miryam Benedited, acudía este jueves al programa Todo es mentira para defenderse de las críticas que ha estado recibiendo durante los últimos días por su relación con la ganadora del certamen, la cantante Chanel Terrero.

"Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Si no, no sería la profesional que soy. Es imposible que en mis 30 años no haya coincidido con todos los artistas de esta profesión. Y si no fuera así, no estaría preparada para juzgar nada porque no tendría la suficiente experiencia para valorar", ha comenzado diciendo.

"Chanel vino en el 2015 o 2016 a hacer una sustitución a un programa en el que yo estaba trabajando, después de eso no he vuelto a trabajar con ella nunca más. Pero, tanto con ella como con un montón de bailarines y artistas que había en la gala", ha añadido.

Sin embargo, lo cierto es que no fue la única vez que Benedited trabajó con Chanel en el pasado. Como han recordado en redes sociales, la coreógrafa también trabajó con la bailarina en el videoclip del tema Gigantes, de Ruth Lorenzo, así como en su actuación en directo en Los viernes al show.

En cuanto a lo que comenta de que también ha trabajando con un montón de artistas que había en la gala, es fácilmente comprobable en Instagram como Benedited trabaja actualmente con uno de los bailarines de Chanel en Tu cara me suena.

De hecho, según fuentes consultadas por BLUPER, en el hotel donde se hospedaba tanto el jurado como los distintos equipos pudo verse a la coreógrafa charlar de forma animada con parte del equipo de Chanel. También fuera del escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm tras la victoria en la primera semifinal de la artista catalano cubano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miryam Benedited (@miryambenedited)

En su entrevista con Risto Mejide, la coreógrafa también ha recordado que "nosotros no hemos cobrado", aunque lo cierto es que los miembros del jurado acudieron a Benidorm con los gastos de transporte y alojamiento pagados durante toda una semana.

Preguntada por el publicista si los miembros del jurado tenían relación, se encontraron o charlaron antes de lo que iba a pasar, Benedited ha esquivado la pregunta con un "bueno. Nosotros nos vemos con dirección para ver los ensayos".

En este sentido, era habitual encontrar en Benidorm a tres de los miembros del jurado, Natalia Calderón, Estefanía García y Benedited, compartir momentos juntas por las calles de la ciudad alicantina, como así pudo comprobar la prensa acreditada.

Por todo ello, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, reconoció este miércoles a BLUPER que el próximo año "se implementarán medidas para garantizar un mayor aislamiento del jurado" para que haya una burbuja similar a la de otras preselecciones europeas.

En las últimas horas, además, empieza a comentarse en redes sociales la amistad que existe entre la coreógrafa y una de las cabezas visibles de la delegación de RTVE de Eurovisión. "TVE hasta el último momento entró en nuestro camerino y nos dijo "por favor, sentíos libres de votar según vuestro criterio profesional", ha dicho Benedited esta tarde en Cuatro.

Como hemos avanzado esta mañana, la famosa coreógrafa se ha visto obligada a denunciar ante las autoridades las amenazas de muerte recibidas, unos mensajes inaceptables que atentan contra su integridad, pero también contra la de sus hijos.

Sigue los temas que te interesan