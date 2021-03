El vídeo viral en el que una inmunóloga deja en evidencia a Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Noticias relacionadas No somos dignos de que Risto Mejide entre cada tarde en nuestras casas

En los últimos días, el nombre de Risto Mejide ha acaparado numerosas críticas en redes sociales por sus intervenciones en Todo es mentira. Tras ser señalado por sus polémicas palabras sobre la chica que perdió un ojo en una manifestación de Barcelona, el presentador vuelve a ser objeto de controversia por su entrevista a una experta que se ha viralizado en Twitter.

Los hechos ocurrían el pasado martes 2 de febrero. Risto charlaba con la inmunóloga Carmen Martín Alonso sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 y se preguntaba: "¿Cómo es posible que hace un mes nos dijeran que la vacuna de AstraZeneca no podía ponerse a mayores de 65 años y ahora nos digan lo contrario?". Una cuestión ante la que la experta corregía a Mejide: "No es que no se pudiera poner, sino que no se había comprobado si se podía".

A pesar de la aclaración, el publicista insistía en que "hay colectivos que se están negando a que se la apliquen, incluso sanitarios, como los odontólogos que tuvimos en el programa". La inmunóloga, por su parte, ponía en duda las críticas de ese colectivo: "Como inmunóloga me cuesta muchas horas de trabajo valorar la fiabilidad de los estudios, no estoy segura de cómo han llegado a esa opinión los odontólogos".

El presentador hacía entonces referencia al hecho de que "Sanidad recomienda tomar Paracetamol antes de la vacuna de AstraZeneca". Pero, una vez más, la entrevistada corregía su afirmación: "No lo recomienda Sanidad, AstraZeneca ha hecho un ensayo clínico para que no estemos en el campo de la suposición, sino que tengamos claro que se puede tomar Paracetamol antes o después de la vacuna para aliviar las reacciones".

Finalmente, se producía el momento más aplaudido por los críticos de Mejide, que han celebrado la forma en la que la inmunóloga ha sido capaz de desmontar sus argumentos con datos. "El titular dice textualmente que Sanidad lo recomienda", exponía Risto, haciendo referencia a una noticia publicada en un periódico. "Yo no sé hacer empastes ni escribir titulares", sentenciaba la experta.