Marta Riesco, la nueva víctima de la guerra de productoras en Telecinco

Marta Riesco está en el centro del huracán mediático tras la supuesta ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno. La reportera de El programa de Ana Rosa ha sido señalada como amante del ex guardia civil y, aunque en un principio su identidad estaba oculta bajo la inicial de 'M', Socialité se ha encargado este fin de semana de hacerse eco de un secreto a voces y pronunciar por fin su nombre.

Este paso adelante del formato presentado por María Patiño abrirá, sin duda, un nuevo capítulo en la guerra abierta que lleva meses fraguándose entre La Fábrica de la Tele y Unicorn Content. Y es que, mientras Socialité y Sálvame están dedicando buena parte de su escaleta a hablar de la supuesta amante de Antonio David, El programa de Ana Rosa y Ya es Mediodía han guardado total silencio sobre este asunto para proteger a su trabajadora.

Este fin de semana, el espacio de Patiño no sólo daba el nombre de Riesco, sino que además ofrecía un exhaustivo perfil de la periodista, recordando los aspectos más destacados de su pasado televisivo y personal.

'Socialité' ha recordado el pasado de Marta Riesco. Mediaset

El programa ha rescatado el paso de la reportera por el certamen de Miss España 2006, en el que participó en representación de Segovia. Pese a que no tuvo éxito en la competición, su experiencia le permitió participar en el famoso Miss Fea organizado por Aquí hay tomate, donde se mostró más que orgullosa de haber obtenido la segunda posición.

Socialité ha dibujado a una Marta Riesco que, según el testimonio de trabajadores de Mediaset, acudía ver a Antonio David "en los descansos de Sálvame". Además, un testigo ha asegurado que el pasado 27 de septiembre les vio salir juntos de un restaurante de Madrid.

El pasado amoroso de la periodista también ha sido abordado este fin de semana. El programa ha recordado los rumores que apuntaban a una relación entre Marta Riesco y el futbolista Karim Benzema, algo que ella negó ambiguamente asegurando que tenían una estrecha amistad.

Mientras tanto, este lunes Ana Rosa Quintana ha roto el silencio de su productora para defender a su reportera y hacerse eco, además, de sus primeras palabras tras la polémica suscitada. Después de que Marisa Martín Blázquez haya hablado de un supuesto acercamiento entre Antonio David y Olga, la presentadora ha tomado la palabra para hablar, por primera vez, de Marta Riesco.

"Se está diciendo mucho de una reportera de este programa que se llama Marta Riesco y que no quiere entrar, tiene todo el derecho del mundo a no entrar, pero después de este fin de semana quiere emitir un comunicado que yo he recibido ahora y que les voy a leer", ha introducido Ana Rosa.

En el mencionado comunicado, la reportera lamenta la presión mediática que está sufriendo, defiende su profesionalidad y pide mantenerse al margen de esta polémica.

Ana Rosa ha leído un comunicado de Marta Riesco, pese a que ella misma está trabajando hoy en el programa. Dice que sufre un acoso permanente y que está siendo señalada. Pide poder hacer su trabajo libremente y a continuación ella misma procede a hablar de Irene Rosales 🤦🏻‍♂️ #AR25O pic.twitter.com/ebHGg7R8Pf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 25, 2021

Pero, lejos de cesar el "acoso" del que se queja la joven, Sálvame ha dado un paso más este lunes y ha acusado a Riesco de haber confirmado a Ana Rosa la separación de Antonio David y Olga. "¿Por qué Ana Rosa Quintana confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación que ofreció 'Lecturas'?", se ha preguntado Jorge Javier.

El presentador ha desvelado la respuesta a sus dudas: "Porque se lo confirmó Marta Riesco", ha aseverado, enmudeciendo al plató.

Jorge Javier ha destacado que Ana Rosa es "una persona que habitualmente no se moja en estos temas" y que, por este motivo, su información fue "palabra de Dios". Sin embargo, Gema López ha expresado sus dudas por la actitud que la presentadora ha mostrado este lunes: "En 'El programa de Ana Rosa se ha emitido un comunicado y yo ya no he visto tan tajante a Ana Rosa", ha opinado.

De esta manera, ambas productoras vuelven a colocarse en posiciones totalmente contrarias, abriendo un nuevo conflicto que amenaza con recrudecer una guerra que, aunque tenía antecedentes, se abrió públicamente a raíz del testimonio de Rocío Carrasco en la serie documental de La Fábrica.

Está por ver la reacción de Marta Riesco y de El programa de Ana Rosa a la nueva información que Sálvame ha dado este lunes, situando en el punto de mira -todavía más- a una reportera a la que al formato de Unicorn le es cada vez más complicado proteger.

