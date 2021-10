Manuel ataca a Suso Álvarez en ‘Tentaciones’: “No tienes idea de comentar realities”

Un lunes más, Telecinco emitió una nueva entrega de El debate de las tentaciones que luego continuó su emisión en Cuatro. Con Sandra Barneda de presentadora, el formato tuvo a Cristian Jerez y Manuel González como invitados.

Manuel ya ha demostrado en otras ocasiones tener un perfil un tanto particular, caracterizado por lanzar dardos camuflados de humor a cualquiera que esté a su alrededor. Y el centro de su diana de anoche fue Suso Álvarez, colaborador habitual del formato, y a quien conocimos gracias al programa Gran Hermano.

Todo comenzó con Manuel diciendo mucho que quería mucho a Lucía, a la que fue infiel en su edición de La isla de las tentaciones. Mientras Manuel blanqueaba su imagen, Suso quiso recordar que “la has engañado mucho también”. Entonces el participante de La última tentación dijo que quien estuviese libre de pecado tirase la primera piedra, y Suso respondió que él no está concursando, y que está hablando de él en concreto.

La respuesta de Manuel no se hizo esperar, y no solo no dio un paso hacia atrás, sino que se enfrentó a Suso Álvarez: “En los últimos debates, tú has dicho que yo le tengo envidia a Isaac, que me hace un ocho. ¿Tú sabes al que le tengo yo envidia? A ti, que llevas un chorro de años aquí y no tienes ni idea de comentar un reality”, le respondió.

Desde el programa intentaron frenar a Manuel. Terelu Campos, una de las comentaristas, le dijo: “Manuel, me vas a perdonar, pero creo que te has pasado siete pueblos. Tengo muchísimas diferencias de opinión con Suso, pero si hay alguien que ha demostrado que se ha ganado un sitio aquí, ese es él”.

Sandra Barneda se sumó a la opinión de Terelu, señalando que tanto el programa como la cadena confiaban en Suso Álvarez y, de ahí que le veamos como colaborador. Entonces el asturiano aprovechó para tender un puente a Manuel. “Es la primera vez que vienes y a lo mejor estás nervioso. Yo entiendo que te han podido ofender mis comentarios. Han sido análisis subjetivos, a lo mejor equivocados”, dijo, para luego disculparse ante posibles ofensas.

