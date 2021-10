El desastre histórico de Juanma y la humillación de la soberbia Samantha en MasterChef Celebrity

Una semana más de MasterChef Celebrity y tengo que decir que se superan en cada emisión. Qué equipazo y cuánto talento hay detrás de este espacio culinario que cada lunes arrasa y con todo el mérito del mundo. No hay un programa igual que el anterior, y eso siempre es de agradecer. Como muchos espectadores, me ha costado conectar este lunes y no ver a Terelu Campos y Miki Nadal. ¡Esa expulsión doble es una de las más injustas de la historia del programa! No: ¡la que más!

Terelu es una profesional de la cocina, que se toma muy en serio a sí misma. Conozco a pocas profesionales que se remanguen como ella. Y Miki, un tipo estupendo y un dios del humor que a veces da la sorpresa. Por eso cuando he leído que uno de los aspirantes eliminados tenía la oportunidad de regresar a la competición, y demostrar que su marcha fue un leve fallo, ¡me puse muy contento porque estaba seguro de que sería Terelu o Miki! Y con esa esperanza me metí de lleno en cocinas. No me ha hecho ninguna gracia cuando Victoria Abril ha asegurado en la primera prueba que con Terelu se rio muy poco: "Con Terelu me reía menos, mucho menos".

Bibiana y Anabel, Las Retales, durante su colaboración en la primera prueba. TVE

Lo sostenía en comparación con Miki Nadal. Y yo le digo a la doña: cariño mío, ni que tú fueras el alma de la fiesta. Tú, querida Abril, tendrás tus virtudes, pero simpática lo que se dice simpática no eres. Fíjate, dentro de su histrionismo, Verónica Forqué es una humorista como pocas, aunque a veces se exceda, pero arranca alguna carcajada. Por lo tanto, ¡lávate la boca para hablar así de Terelu! Vamos a los datos y la información. En la primera prueba, los aspirantes a chef debían coger el micrófono del divertido karaoke del talent culinario para interpretar canciones muy conocidas y relacionadas con una receta, como el arroz con bacalao de Sarandonga o la tarta de limón de Mi limón, mi limonero. Todo ello, regado y amenizado por Bibiana Fernández y Anabel Alonso.

Yo viendo Masterchef aún con el disgusto de la expulsión de Miki y Terelu#MCCelebrity #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ycfqZejkVW — La chica de al lado (@Ne_ereaa) October 25, 2021

El aspirante que acertase el título, y el intérprete del tema, se encargaba de reproducir el plato asociado con técnicas de vanguardia. Desde este modo, Arkano ha elaborado un arroz con bacalao; Carmina, pavo relleno; Bustamante, crema de arroz y alubias; Forqué, guiso de cochinillo; Eduardo Navarrete, bacalao confitado; Belén, pescado con papas; Victoria Abril, tarta de limón; Juanma, babaroise de café; e Iván, rabo de toro. De esta prueba, me quedo con el plato "más feo de la historia del programa" de Juanma Castaño, como lo ha calificado Pepe Rodríguez. No exageraba un ápice.

Aquella babaroise de café casi me da ganas de vomitar. Y es que, el pobre no ha podido superar su pesimismo desde el minuto uno. Esa actitud derrotista ha terminado por hundirlo. Pese a que no ha sido su mejor noche -es más, se diría que la peor de su historia y de la del programa-, tengo que decir que he atisbado un cambio a mejor en Juanma. Lo que antes creía bordería, hoy me parece un humor inteligente. Castaño mola mazo. Me he dado cuenta tarde, pero lo he conseguido. No es el único que se ha llevado las peores críticas; también el guiso de cochinillo ha sido destrozado por los jueces: "Está entre los peores platos que hemos probado y entre los más feos".

Juanma Castaño junto a David Bustamante durante la primera prueba de la noche.

Decir, porque es de justicia, que la primera prueba se la ha llevado de calle David Bustamante. "Has hecho una réplica perfecta", le ha dicho el jurado. Se la dedicaba a su abuelo y la emoción ha brotado por todos sus poros. ¡Qué lindo es ese Bustamante cuando se apea de su bordería y mal humor legendario! Lo único, una cosa sin importancia: querido David, ¿podrías dejar de cantar a la mínima de cambio? Es que se puede hacer muy pesado.

La semana pasada, el tiramisú de Verónica y esta, la bavaroise de Juanma. Lo de los de esta edición de #mccelebrity no es la repostería! 😅 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/HOa05JcayE — Maika ☕ (@maika_rguez) October 25, 2021

Juanma empezó siendo uno que ni me iba ni me venia...

Pero con el paso de los programas me ha ido ganando con su sentido del humor ( no es tan negativo, se lo hace).

Es mi favorito? si, lo digo #MCCelebrity — El Jugo Del Calamardo (@Nosoyyo96775233) October 25, 2021

La cara de Juanma es la de cuando ves el examen y no tienes ni pajotera idea #MasterChefCelebrity #MCCelebrity — maría (@maariiaa_016) October 25, 2021

Pues yo a tope con el Juanma Castaño de #MCCelebrity — María_Albatros (@Albatros_2019) October 25, 2021

Os lo juro que Juanma Castaño me está cayendo hasta bien JAJAJAJA #MCCelebrity — Inma 🦇 (@endlessbeelieve) October 25, 2021

La prueba de exteriores se ha desarrollado en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cáceres). Los equipos debían seguir a pies juntillas los pasos del jurado, porque los menús a elaborar estaban diseñados por Pepe Rodríguez, representante de la tradición más sabrosa, y Jordi Cruz, impulsor de la vanguardia más puntera. Eran los mismos platos, solo que vistos desde perspectivas culinarias diferentes y elaborados con algunos de los mejores productos de la tierra avalados por el sello de calidad Alimentos de Extremadura.

El chef Toño Pérez -dos estrellas Michelin y tres soles Repsol-, un maestro fusionando tradición y vanguardia, se ha acercado para echar un ojo a los fogones. Pepe ha preparado un pimiento confitado con berenjenas, y Jordi lo ha convertido en una versión con vanguardista. Le ha seguido la caldereta de cabrito con verduritas salteadas de Pepe, y Jordi ha hecho una espaldita de cabrito, que ya llega cocinado porque se necesitan 24 horas. El postre de Pepe es tarta de postre del casar y Jordi lo ha convertido en un helado.

Juanma Castaño discutiendo con Samantha Vallejo-Nágera. TVE

¡Se han vivido también momentos de mucha tensión! En un momento dado de la noche, Samantha recuerda, a voz en cuello, que llevan 65 minutos de cocinado y que la cosa la llevan fatal. Se pone a llamar a gritos Juanma. ''¡Qué desastre!'' dice Samantha, mientras Verónica hace unas respiraciones con el capitán. Los gritos de la soberbia Samantha se han unido a los de Verónica Forqué, que ha vuelto a sacar su mala hostia con Juanma. ¡Qué mujer más insoportable! En serio, ¿no existe un expediente disciplinario? No todo se debería permitir. Los dos equipos van muy mal de tiempo y Samantha se ha tenido que poner a emplatar.

El jurado les ha cantado las cuarenta a los dos equipos, diciendo que han sacado cocina de "retaguadia" en vez de vanguardia. El peor parado, el capitán del equipo azul: Juanma. "No has estado ni se te esperaba", le ha sermoneado Pepe Rodríguez. Eso sí, pese a todo ha ganado el equipo azul.

En la última prueba, el jurado ha adentrado a los delantales negros en el batch cooking, un concepto anglosajón que significa cocinar por lotes. Se trata de cocinar en un solo día platos para los cinco días de la semana y que se puedan congelar. Así se ahorra tiempo y se desperdician menos alimentos, ya que se pueden utilizar los mismos productos para hacer diferentes elaboraciones. El reto consistía en cocinar comida rica, variada y saludable que sirva para guardar y consumir a lo largo de la semana. Amelicious, aspirante de MasterChef 9, les ha dado algunos consejos para hacer cocina saludable.

Los concursantes expulsados junto a los actuales. TVE

¡Sí, para este reto han regresado los demás expulsados! Tamara, Samantha Hudson, Vanesa Romero, Yotuel, Julian, Terelu y Miki Nadal han vuelto al programa. En el último cocinado, Victoria Abril pierde 15 minutos y no hace nada. Está obsesionada con que los compañeros la quieren echar y se ha bloqueado. "Estoy cavando mi tumba. Dejadme en paz", le suelta a Vallejo-Nágera. Tamara, por su parte, ha quemado el sofrito.

Repescado: Miki

Expulsada: Victoria Abril

