'Sálvame' rescata el casting de Marta Riesco en 'Operación Triunfo'

Telecinco quiere hacer de Marta Riesco toda una estrella, y se demostró hace unos días, cuando la periodista lanzaba una nueva versión de su canción No tengas miedo junto a la cadena de Mediaset, sencillo con el que Riesco quiso ir a Eurovisión y que descubría BLUPER en exclusiva, mostrando así el lado más musical de la reportera.

Pero Sálvame Limón descubría en la tarde de este 1 de abril, que No tengas miedo no ha sido el único destello musical de la pareja de Antonio David Flores. Y es que el programa dirigido por Óscar Cornejo, realizaba un duro trabajo de investigación para encontrar el casting con el que Marta Riesco se presentó a la academia más famosa de España, Operación Triunfo.

Sevilla, junio de 2005, una joven Marta Riesco comentaba en la cola del casting cuáles eran sus sensaciones antes de cantar ante la mesa del jurado del programa. "Yo quiero ser cantante, nací con un micrófono y nada, no pienso en otra cosa", comentaba a la cámara tímidamente. Pero esto no terminaba aquí, y en lo que parece otro día diferente, la periodista volvía a contar cómo se encontraba. "Pues nada, ahora a ver si tenemos suerte y esperar pasar, y si no pasamos pues nos llevamos el recuerdo de que nos lo hemos pasado muy bien y ya está", explicaba antes de entrar en el pabellón de las audiciones.

Sálvame también mostraba el testimonio de la aspirante a 'triunfita' minutos antes de cantar, visiblemente nerviosa. "Se te pone una cosa aquí en la tripa que dices ¡madre mía hasta que no cante no se me va!". Pero parece que Marta conquistó al jurado y fue digna de llevar una de las famosas pegatinas de los que pasan a la siguiente fase, concretamente con el número 0730. "Me encantaría entrar a la academia, mataría por entrar, es el trampolín para poder vivir de la música, para poder hacer lo que quiero".

Tras superar la primera fase, no tuvo tanta suerte en la segunda y le comunicaban que no pasaría a la tercera. "Gracias por venir, que tengas suerte", decía uno de los miembros del jurado. Pero esta decisión parece que no sentó del todo bien a la reportera y, visiblemente enfadada, daba sus últimas declaraciones en el casting de Operación Triunfo. "No me parece justo que tres personas decidan tu sueño, que lleguen aquí tres personas súper bordes, y que hagan lo que les dé la gana y te digan que no vales... ¿Por qué? ¿Por qué no vales? ¿Qué criterio tienen? Yo soy una chica joven, tengo 18 años, alegre, que baila bien, que canta bien... ¿Qué más quieren?".

Casting de Marta Riesco en OT #yoveosalvame pic.twitter.com/4TS49omgDD — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 1, 2022

