Marta Riesco se victimiza: "En 'Supervivientes' la gente se dividió entre Rocío y Olga, nadie estaba conmigo"

Marta Riesco ha vuelto a dejar su puesto en la redacción de El Programa de Ana Rosa para sentarse por segundo día consecutivo en el sofá del club social para hablar de su vida privada. La novia de Antonio David Flores se ha enfrentado a sus compañeros más críticos, ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Alessando Lequio y no ha dudado en definirse como "la víctima" de todo lo que está pasando.

Una vez más, la cantante de 'No tengas miedo' ha evitado aclarar si su pareja se había separado de Olga Moreno cuando empezó su nueva relación. "Eso se lo tienes que preguntar a ellos dos. Prefiero que los que tenían la relación digan cómo estaban", le ha respondido a Paloma García Pelayo.

La que fuera Miss Segovia no ha dudado en elevar el tono de su intervención para ofrecer un afectado discurso sobre lo difícil que ha sido, según ella, vivir su historia de amor con el ex guardia civil. "Estoy harta de que la presión caiga sobre mí", ha lamentado.

"He tenido que esperar mucho hasta poder ir a una terraza a tomarme algo para que no me linche España", prosigue Marta, haciendo referencia al posado robado que ha protagonizado en una portada junto al ex de Rocío Carrasco. "Yo me he enamorado de una persona. No elegimos de quién nos enamoramos ni las circunstancias", apunta.

Riesco afirma estar harta de que se le "haga de menos" y de tener que justificar su trabajo, por qué se ha enamorado o por qué no se han dado bien los pasos. Además, ha dejado claro que es Antonio David quien ha movido los hilos de la proyección pública de esta relación: "Yo no he tenido que dar ningún paso, solo he tenido que aguantar el chaparrón y esperar a que las personas que tienen que dar los pasos los den".

Marta Riesco ha aprendido del mejor en el arte de la victimización.Dice que esta “¡harta!” de que se la señale, y de tener que aguantar “dos meses comiendo redacción” viendo como sus compañeros la ponían a parir

Es ella quien está con el penas y parece que el mundo tiene la culpa pic.twitter.com/zaGreNtkHJ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 31, 2022

"He aguantado mucho, he sufrido mucho y nadie se ha puesto en mi lugar", prosigue Marta, que considera "increíble" que se la siga señalando por haberse "enamorado de una persona".

Antonio Rossi ha interrumpido el speech de su compañera para afirmar que Olga Moreno es la verdadera víctima de esta historia, algo que Riesco ha aprovechado para enviar una pulla a la todavía mujer de su novio. "¿Y por qué no se separa?".

Por si esto fuera poco, la reportera no ha tenido reparo en afirmar que "la víctima es Marta Riesco". Hablando de sí misma en tercera persona, ha defendido que su 'delito' es ser una mujer "que se ha enamorado de la persona más criticada de España en el último año, a la que se le ha acusado de un delito muy grave".

Finalmente, la madrileña ha recordardo que cuando Olga ganó Supervivientes "España se dividió entre Rocío Carrasco y ella". "¿Y quién estaba conmigo? Cero personas", ha rematado, asegurando que ella es odiada tanto por los defensores de Rocío como por los de su actual pareja.

[Más información: Telecinco quiere convertir a Marta Riesco en cantante y lanza su canción 'No tengas miedo']

Sigue los temas que te interesan