Rocío Flores opina sobre la canción de Marta Riesco en su debut en 'Ya son las ocho': "No creo que la baile"

Hace justo una semana, Sonsoles Ónega confirmaba que la hija de Rocío Carrasco se convertiría en uno de los nuevos fichajes de Ya son las ocho, en su sección Fresh, y donde compartirá plató junto a su sobrina Gloria Camila Ortega o la novia de su padre, la periodista Marta Riesco con la que tiene una escasa relación.

De hecho, el programa conducido por Sonsoles Ónega había preparado un vídeo muy ilustrativo sobre la nueva canción de Marta Riesco, que este medio sacó en exclusiva y que hace unos días lanzaba de la mano de Telecinco a todas las plataformas digitales. "¿Te gusta la canción?", preguntaba Ónega directamente a su nuevo fichaje. "O sea bueno, sí, lo que he visto ahí está bien, si es su sueño pues me alegro", a lo que añadía que no cree que la baile este verano "porque yo soy más de reguetón".

Acto seguido, Miguel Ángel Nicolás anunciaba que la nueva versión de la canción No tengas miedo ya estaba preparada, y que él la tenía entre sus manos. Pero quería conocer la opinión de la nieta de Rocío Jurado, y no dudaba en ponerle los cascos con este nuevo 'remix 2022'. Con una cara visiblemente tensa, que llevaba dibujada en su rostro desde que se pronunciara el nombre de la novia de su padre, espetaba un: "Nada, sí está bien. Me gusta mucho la letra". A lo que añadía quizás con un doble sentido que ella era "una persona que no le tiene miedo a nada".

Con un tono bastante cordial y nada natural, la nueva colaboradora aseguraba que espera "que le vaya muy bien", y añadía que espera que la periodista aproveche la oportunidad y que "tenga mucho éxito".

Rocío Flores también ha querido dejar claro que no hablará sobre su vida privada, refiriéndose a los rumores de ruptura con su pareja Manuel Bedmar que, por otra parte, está entre los posibles candidatos a participar en la próxima edición de Supervivientes 2022. "Yo estoy bien, mi vida no ha dado ningún cambio", aseguraba Flores. Aunque ante la pregunta de si los rumores sobre las posibles 'chicas' que habrían estado con su pareja le afectan, la colaboradora no ha querido decir su opinión de forma directa, sino que ha querido zanjar al asunto con un: "Soy humana".

