La equivocación de Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' que desvela su situación sentimental

Hace unos días, Joaquín Prat cargaba contra Rocío Flores en El Programa de Ana Rosa, por su silencio ante las preguntas sobre su pareja, Manuel Bedmar. El presentador reprochaba a la hija de Rocío Carrasco su poca predisposición a responder con sinceridad sobre su vida personal. "Se sentó aquí, le pregunté, no contestó a nada y ahora hay imágenes", se quejaba Prat ante los rumores entre Rocío Flores y Javier Terrón, al salir juntos en unas instantáneas.

Pero hoy, a Rocío Flores se le ha escapado la verdad. En el magacín matutino, debatían la situación de Ana María Aldón y Ortega Cano y, la hija de Rocío Carrasco, no dudaba en dar su opinión sobre la andaluza. "He hablado de temas personales de los que ha hablado todo el mundo, incluso tú. La que ha opinado de cosas de mi vida que no sabe ni ha vivido eres tú".

En este momento era cuando de forma inconsciente se le escapaba un comentario sobre Manuel Bedmar. "Respecto a lo de no hablar de mis cosas, el no hablar de mi relación, mi pareja no es un personaje público porque así lo ha decidido él. Ni trabaja en televisión ni el habla en televisión sobre su relación".

En este momento y sin perderse ni una palabra de lo comentado por la hija de Antonio David, Joaquín Prat saltaba: "¡Espera! ¿Es tu pareja? ¿Sois pareja? ¿Estáis juntos?". A lo que Rocío Flores afirmaba con un rotundo "sí, claro que es mi pareja, estamos juntos". Y en tono de humor, el presentador de El Programa de Ana Rosa contestaba con 'tonito': "¡Aleluya, aleluya!". Con un claro mensaje indirecto al comportamiento de la nieta de Rocío Jurado durante los últimos días, y que había enfadado mucho a Joaquín Prat.

Pero Ro Flores no se cortaba y seguía despachándose y lanzándole 'pullitas' a la mujer de Ortega Cano, en relación con la exposición de su vida privada en la televisión. "Yo sí trabajo en televisión, pero no he hablado de mi relación. Tengo derecho a mantener mi relación en la intimidad", sentenciaba la hija de Rocío Carrasco.

Actitud parecida a la de su tía Gloria Camila, que desde que tiene una silla fija en Ya son las ocho, apenas comenta nada sobre su relación personal o la de su familia. Y es que, desde que saltara la polémica sobre la relación de su padre y Ana María Aldón solo se ha pronunciado un día. Ana María dejó entrever que pasaban por un mal momento, y Gloria Camila se pronunció: "Personalmente, no comparto que dé esas opiniones públicamente, porque creo que las cosas de casa, se quedan en casa".

[Más información: La contradicción de Rocío Flores: el bucle en el que se verá si continúa en televisión]

Sigue los temas que te interesan