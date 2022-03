Jorge Javier, tajante sobre Telecinco: "En esta televisión o somos polémicos o cerramos la persiana"

No es un buen momento para Sálvame. Desde hace varios meses, la crisis de audiencia es una realidad y el programa de Telecinco parece no remontar. Ni Sálvame Lemon Tea ni Sálvame Naranja. De hecho, hace pocos días firmaba su peor cuota histórica, 11,7% y 1.135.000 espectadores.

Las alusiones del presentador a este asunto, también han sido notables. La pasada semana, Jorge Javier Vázquez no perdía la oportunidad y hacía referencia, en tono humorístico e irónico, a la necesidad de cuidar al público del programa de Telecinco. Así se lo decía a María Patiño ante una mala contestación de la periodista a un asistente al programa. "En otra época podíamos ser hasta impertinentes con el público, pero con el que nos queda vamos a resguardarlos. No van a ser pocos y encima les vamos a echar", comentaba el catalán entre risas.

“El público que nos queda” JORGE Javier y la audiencia de #Salvame pic.twitter.com/YSHn2gtWaK — TVMASPI (@sebas_maspons) March 10, 2022

Pero era en la tarde de jueves, donde Vázquez ha defendido el contenido, la forma y el espectáculo televisivo del formato. Todo venía tras defender la actuación que protagonizó Kiko Jiménez a las puertas de la casa de Ortega Cano. El joven colaborador de Sálvame acudió al photocall de la gala en la que se presentaba el cartel de San Isidro 2022, para hablar con su exsuegro. Al no conseguirlo, fue tras el coche del diestro hasta su vivienda, mientras le hacía preguntas incómodas sobre su relación con Ana María Aldón.

El comportamiento de Kiko Jiménez levantaba diferentes opiniones entre los colaboradores, y le tildaban de "provocador". En este contexto, Jorge Javier ha querido defender a Jiménez y, de paso, ha defendido también a su programa. "He escuchado estos días: 'Es que Kiko fue a provocar, a provocar'. Evidentemente, claro, fue a provocar. Sino se provoca, luego no puede haber programas que son saloncitos de té. En esta televisión o se provoca y es polémica o cerramos la persiana", sentenciaba.

Pero su discurso no se quedaba ahí y añadía que las críticas a Sálvame estaban cargadas de hipocresía. "Es que no hay otra, no seamos hipócritas a estas alturas de la temporada". Todo ello, seguido de un aplauso del público asistente en el plató, tan defendido por el propio presentador a lo largo de este mes.

Las 'pullitas' sobre este asunto no han terminado en la tarde de hoy. Y, de nuevo dirigiéndose a María Patiño. La periodista y colaboradora aseguraba que el programa tenía "más de un millón de espectadores", a lo que el catalán respondía: "Más de un millón de espectadores...¡Eso era antes!".

