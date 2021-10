Por qué Rocío Flores sí y Rocío Carrasco no: la joven sigue en Ana Rosa a pesar de sus demandas a Mediaset

Hubo un tiempo no muy lejano en el que todo aquel que quisiera trabajar para Mediaset España debía comprometerse a retirar las demandas interpuestas contra el grupo, sus productoras o programas. Así ocurrió en el pasado en los casos de Isabel Pantoja, Kiko Rivera o recientemente Rocío Carrasco.

De hecho, según publicó El Mundo, antes de la producción y emisión de la serie documenta Rocío. Contar la verdad para seguir viva, "Rocío Carrasco y Fidel Albiac alcanzaron un acuerdo extrajudicial en virtud del cual éstos se comprometían a desistir de los procedimientos judiciales relacionados en el acuerdo que seguían vivos entre los demandantes Rocío Carrasco y Fidel Albiac y La Fábrica de la Tele, así como diversas personas físicas y jurídicas codemandadas".

Sin embargo, no parece que esté ocurriendo así con Rocío Flores. Y es que, según cuenta La Razón, la hija de Antonio David Flores ha interpuesto una demanda por lo Penal a los dueños de La Fábrica de la Tele en el Juzgado de Instrucción Nº 38 de Madrid por hacer pública la sentencia que ya la condenó como "autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias" hacia su progenitora.

De esta manera, Óscar Cornejo y Adrián Madrid declararán en calidad de investigados en los Juzgados de Plaza Castilla el próximo jueves 21 de octubre a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 38 de Plaza Castilla (Madrid) para ver si el juez encuentra o no indicios de criminalidad. También tendrán que declarar Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y Menchu Álvarez, directora de contenidos de la productora.

Mientras, como ya viene haciendo desde la pasada temproada, Flores seguirá colaborando en El Programa de Ana Rosa a razón de unos dos mil euros a la semana, según la representante de artistas Pilar Yuste.

De Isabel Pantoja a Terelu Campos

Como ya hemos comentado, todo aquel rostro que ha firmado un contrato con Mediaset España ha retirado previamente sus demandas. De hecho, hace tan sólo unos meses Alexia Rivas 'olvidaba' su demanda por acoso a La Fábrica de la Tele por el caso Merlos y se sentaba en Viernes Deluxe. Además, semanas después fichaba como colaboradora de Ya es mediodía.

El caso más llamativo es, sin embargo, el de Isabel Pantoja. Un año después de ganar una demanda a Mediaset por la cual el grupo no podía volver a emitir el biopic Mi gitana, la tonadillera firmaba un suculento contrato de más de dos millones de euros para participar en varios programas del grupo. Antes, no obstante, la cantante retiraba las demandas que tenía puestas.

Su hijo, Kiko Rivera, también reconsideró retirar sus demandas con el grupo de comunicación. Corría el año 2015 cuando Kiko retiraba sus demandas contra la cadena a cambio de 150.000 euros y dos apariciones en la cadena.

También la polémica Aída Nízar ha sido una de las personalidades que han pasado por este proceso. En 2017 la vallisoletana regresaba a Telecinco como concursante estrella de Gran Hermano VIP, tras casi cuatro años vetada.

Feliz día de la Madre pic.twitter.com/h7uuE9ZBmQ — MALBERT (@ItsMalbert) May 3, 2020

Un perdón que fue posible después de que la concursante y la cadena llegaran a un acuerdo para que retirada la demanda, por la que exigía a Telecinco una indemnización de más de 2 millones de euros, que interpuso por presunta vulneración del honor después de que Jorge Javier Vázquez le llamara “hija de puta” en Supervivientes 2011.

También se han beneficiado de estos pactos Terelu Campos, Miriam Sánchez o Pipi Estrada. En el caso de la hija de María Teresa Campos, ésta retiró sus demandas a cambio de pasar a formar parte de la plantilla de la cadena.

En el caso de Sánchez y Estrada, los excolaboradores de Mujeres y hombres y viceversa retiraron sus demandas por despido improcedente, a cambio de que Sánchez volviera a los platós de Telecinco.

Tampoco podemos olvidarnos de la marcha de Rosa Benito de Sálvame, de Amador Mohedano de Mujeres y hombres y viceversa, o de Chayo Mohedano de Qué tiempo tan feliz, después de que el marido de ésta no retirase las demandas que tenía interpuestas contra varios programas de Mediaset. "Me dijeron que o quitaba Andrés las demandas o yo no podía seguir trabajando", dijo Mohedano.

Sigue los temas que te interesan