Los vetos de Rocío Flores y las condiciones que habría puesto para trabajar en Telecinco

Cada tarde Sálvame prepara una bomba que destapa a partir de las cinco y media de la tarde. Una información o exclusiva cuyo fin es poner piedras en el camino de Tierra amarga, la nueva serie de Antena 3, que ha logrado mejorar los datos de ¡Ahora caigo!.

Este jueves, el tema que se trató fue las supuestas condiciones que Rocío Flores habría impuesto para firmar el contrato que tiene con Mediaset España. Así, tal como recoge Lecturas, se aseguró mediante una voz en off que “Rocío ha conseguido imponer su ley” y que sus exigencias tienen como finalidad “sentirse cómoda en plató, evitando sentarse con gente que critique a Antonio David Flores o que apoye a Rocío Carrasco”. Así, evitaría tener desencuentros como el que vivió con el Maestro Joao, en un día en el que también chicó con el regidor y con el presentadorCarlos Sobera.

Esto vendría a confirmar el veto que Belén Rodríguez denunció en el Deluxe. “Desde que Rocío Flores pidió mi despido, no he vuelto a Supervivientes” decía Rodríguez el pasado viernes. Marta López aseguraba que según Rocío eso no era así. “Si lo ha pedido en directo, dos días consecutivos y el día que pidió que me despidieran estabas tú delante y me callaste”, argumentaba entonces Belén, visiblemente cansada de las mentiras sobre este tema. “Lo pidió tanto que yo no he vuelto a trabajar en Supervivientes, ese es el tema”, aseguró.

La información de Lecturas también coincidiría con el veto que denunció Jorge Javier Vázquez semanas atrás, cuando dijo entre risas que cuando Rocío va al plató no va él.

Por otro lado, se decía que Rocío había impuesto la obligada presencia de su representante en las reuniones de contenidos, algo que no es habitual en ese tipo de formatos. Sin embargo, Belén Esteban y otras fuentes de Mediaset España terminaron por desmentir este punto.

Igualmente, el contrato de Rocío Flores, que también colabora en El programa del verano, implicaba su viaje a Honduras para visitar a Olga Moreno, pero finalmente no fue por “no sentirse con fuerzas” como pretexto.

