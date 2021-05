Jorge Javier, irónico con los vetos de Rocío Flores: “Si viene ella, no vengo yo”

Noticias relacionadas Rocío Flores, cuestionar el testimonio de su madre para seguir dando alas a los negacionistas

Mediaset ha hecho cambios en las parrillas de Telecinco y Cuatro, destacando, por encima de otros movimientos, el trasladado de Señoras del (h)AMPA de a la segunda cadena. Esto provocó que en la noche del lunes se llenase el hueco de la serie con una nueva entrega, más larga de lo habitual, de Supervivientes: Última hora.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de copresentar este programa, que habitualmente defiende Lara Álvarez a solas. El presentador catalán quiso aprovechar la coyuntura para bromear con el hecho de que, cuando él presenta, Rocío Flores no acude al plató a defender a Olga Moreno.

Todo comenzó con un comentario de Belén Rodríguez, una de las colaboradoras, enemiga declarada de Antonio David Flores. “Lo que conocemos de Olga es que es la madre de España, el día de la madre con cámaras para ella es Jauja, se le ha venido Dios”, decía. “No te quiero dar ningún disgusto, pero mañana en Tierra de nadie vas a ver un video larguísimo en el que Olga habla de sus hijos. De Lola y sus niños”, avanzaba Jorge Javier.

Entre risas, Belén Rodríguez señalaba que entonces lo vería “en mi casa, así que me cabreo yo sola”. “¿Mañana viene Rocío Flores?” preguntaba a la dirección Jorge Javier Vázquez entonces. “Entonces no venimos ni tú, ni yo” le comentaba también entre risas el presentador a Belén. “Yo a la niña todavía no la he gozado desde que empezó Supervivientes, a ver si se pasa un sábado...¡Uy, un sábado! Bueno sí, al Deluxe”, dijo, quizá en referencia a la posible entrevista que dará Rocío Flores.

Jorge"Mañana viene Rocío F ...pues no venimos ni tú ni yo (belén R)#SVÚltimaHora3M pic.twitter.com/ft9Evkl1IL — MaryGH2 (@Mary202085797) May 3, 2021

Hay que recordar que, según parece, Rocío Flores ha puesto como condición para sus intervenciones no coincidir con Belén Rodríguez. Un veto del que ya habló hace dos semanas Jorge Javier Vázquez en Sálvame.

“A mí me parece muy grave que a una persona como Belén Rodríguez, que trabaja con realities, que para ella es una fuente de ingresos importante y que sea un dinero con el que contaba, de la noche a la mañana la desconvoquen... Con lo que han soltado ellos de que al padre le están quitando el pan y se lo están quitando a otra gente”, reflexionó entonces.