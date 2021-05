¿Quiénes son los nuevos colaboradores de ‘Sálvame’? ¿Quiénes se despiden?

Este lunes, Sálvame comenzaba su emisión con todos los colaboradores sentados en la grada, pendientes a una gran pantalla y a una voz en off, que anunciaba una renovación en el formato. Esto supondría el adiós definitivo de algunos colaboradores actuales, y la llegada de otros rostros vinculados al universo del corazón de Mediaset.

“A partir de mañana, este grupo de colaboradores tendrá nuevas caras. Para algunos de vosotros, estas nuevas incorporaciones serán bienvenidos o bienvenidas. Para otros, sin embargo, podría significar su inminente salida del programa”, avanzaban.

Esto provocó que los colaboradores se mostrasen un tanto inquietos. Todos no lo vivían de la misma forma, y así, Gema López, que cree que hace falta “agitar el avispero” para crear nuevas tramas y salir de la armonía que parece que está reinando en el programa. “A mí me parece bien porque me va la marcha”, reconocía la periodista. Por su parte, Alonso Caparrós reconocía estar “asustadísimo” al respecto, por lo que podría ser uno de los que se marchasen.

De momento, se desconoce si serán periodistas, rostros de realities de la cadena o personas que estén hartas de su familia y quieran lavar los trapos sucios delante de la televisión. Del mismo modo, se analizó si podría suponer el regreso de algún colaborador que haya abandonado en el pasado el programa.

Entre las incorporaciones, se tantea la bienvenida de Gloria Camila Ortega o el regreso de Belén Rodríguez, que se fue de Sálvame tras la llegada de Antonio David Flores. En las últimas semanas, además, el programa ha lanzado invitaciones abiertas a Terelu Campos para regresar.

Uno de los nombres que se mencionó, igualmente, fue el de Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, ahora mismo concursante de Supervivientes. Un fichaje que ella desmentía, porque “el Negro no quiere televisión” y “odia Sálvame”. Unas palabras que Rafa Mora respondía con dureza: “Le encanta la tele. Eres pesada y mentirosa porque decías que te daba asco venir a Madrid y ahí estás”.

Más tarde, la propia Anabel Pantoja confirmaba que más pronto que tarde ella saldrá de nuevo de Sálvame y por voluntad propia. “Tengo ganas de que el Negro gane Supervivientes, ojalá, y cuando salga, yo me voy. A Pozo Izquierdo, y no vuelvo, a nada de aquí, de este mundo ni nada. Lo tenía claro” decía la colaboradora, que tuvo una tarde complicada.