Lydia Lozano anuncia en ‘Sálvame’ la muerte de Manzanares, fallecido en 2014

En Internet, de vez en cuando, se produce el conocido como “efecto Lázaro”. Esto sucede cuando se recupera la noticia del fallecimiento de una celebridad, años atrás, y se vuelve a hacer viral, como si hubiese acabado de suceder. Por ejemplo, en 2015, Miliki volvió al tendencia de Twitter por su muerte, ocurrida en 2012.

Algo así debió sucederle ayer por la tarde a Lydia Lozano, quien anunció al poco de empezar Sálvame una aciaga noticia. “Ha muerto Manzanares. Ha muerto esta mañana”, decía Lydia. “¿José Mari hijo?” preguntaba Kiko Matamoros, alarmado. “No, el padre”, respondía la periodista. “Pero si el padre murió hace un montón de años. Se me ha salido el corazón, porque yo quiero mucho a José Mari”, aclaraba el colaborador.

En ese momento, Lydia Lozano abandonaba el plató para hacer unas llamadas y comprobar la información que había anunciado. Matamoros solo quería que confirmasen que no había sido el hijo del torero, con cuya familia tiene una gran relación.

Por su parte, Anabel Pantoja pide la palabra, y aclara lo sucedido: “Me ha escrito su hermana y me ha dicho que ayer cortó una oreja y que, dentro de lo que cabe, pobre Lydia, que habrá sido un bulo”, explicaba.

Entonces Lydia Lozano explicaba lo sucedido. “Me había saltado la noticia por Google y una persona me lo ha dicho”, reconocía. “Quiero pedir perdón a José Mari Manzanares. Pido perdón, lo siento mucho”, decía Lydia. “No están enfadados ni nada, pero se han llevado un buen susto”, añadía Anabel Pantoja.

Jorge Javier Vázquez no quiso perder la ocasión de darle un poco de humor a la cosa, y dio lo que parecía una exclusiva: “Tengo que contaros que hemos recibido algo y que tengo que compartirlo. No sé si lo sabéis, pero José Mari Manzanares ha muerto… Hace siete años”. A continuación, el presentador echó un capote a su compañera. “No te lo tomes así, ha sido un lapsus. Hay mucha gente que no sabes si está viva o muerta”, le decía a Lozano, aunque Kiko Matamoros se mostraba más crítico, valorando que “una cosa es que no sepas si está vivo o muerto y otra que anuncies que está muerto”.