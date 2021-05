Carlos Sobera y otros presentadores que rechazaron presentar 'Gran Hermano'

Carlos Sobera ha sorprendido a muchos espectadores del reality por excelencia de la televisión. Y es que, según ha contado a Diez Minutos, Telecinco le ofreció ponerse al frente de la tercera edición de Gran Hermano tras la negativa de Mercedes Milá de continuar en el reality.

"Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con ¿Quién quiere ser millonario? y me empeñé en que tenía que dar un giro de ciento ochenta grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes", reconoce el vasco, quien ya había hablado en otras ocasiones sobre su negativa a presentar aquella edición Gran Hermano que terminó en manos de Pepe Navarro.

"Tomas decisiones en función de lo que haces o piensas en cada momento. No era un niño, tenía casi 42 años. Tuve dudas, como es lógico. Mercedes había dejado el listón muy alto, y si aceptaba presentarlo, sabía que podía durar mucho tiempo ahí" admite el intérprete.

Otros presentadores que dijeron que no a 'Gran Hermano'

Elizabeth López, ex jefa de programas de Telecinco, desveló varios nombres que se bajaron para presentar el programa donde todo se ve y se oye. En el libro 'Gran Hermano, y ahora... ¿qué?' se menciona a Antxón Urrusolo, Carlos G. Hirchsfield, Ramón Pellicer o Juanjo de la Iglesia. Se desconoce si hubo algún tipo de negociaciones con estos profesionales, o si sencillamente fueron propuestas que se lanzaban al aire.

La comunicadora que sí se permitió el lujo de rechazar Gran Hermano fue Julia Otero. Y eso que la oferta le llegó en un momento de vacas flacas, pero no le parecía normal que se grabasen situaciones como alguien estando en el váter.

En una entrevista para Vanity Fair aseguró que “Yo he tenido la suerte en los últimos 25 años de poder decir que no a algunas cosas. YTambién es verdad que tenía un cojín para subsistir, porque venía de haber tenido éxito en radio y televisión. Pero podía haberme apuntado y vi claro que no".