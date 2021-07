Todas las bombas que ‘Sálvame’ ha preparado a las 17:30 para luchar contra ‘Tierra amarga’

El pasado lunes 5 de julio Antena 3 emitía por primera vez en sus tardes la telenovela Tierra amarga. Una ficción turca que ocupa la franja que hasta ahora pertenecía a ¡Ahora caigo!, el veterano concurso de Arturo Valls, que en breve dirá adiós a la audiencia para siempre con un especial.

Para intentar entorpecer el éxito de la serie Sálvame ha ido lanzando cada día una ‘bomba’, una noticia interesante para su público, que iba cebando desde el primer minuto de programa. Una información que siempre se empieza a tratar a partir de las 17:30 horas, para que coincida con la serie.

Lunes 6: La cara de Kiko

La primera bomba fue la cara de Kiko Matamoros. El colaborador se ha sometido a nuevas intervenciones de cirugía estética, y el programa hizo un teatro para darle la bienvenida en una camilla de hospital. No fue hasta pasadas las cinco y media de la tarde cuando vimos la nueva cara del padre de Diego y Laura.

“Le ha bajado la inflamación de la cara muy rápido para llevar tan poco tiempo. A mí me ha impactado lo que ha rejuvenecido, ¡es una barbaridad!”, decía María Patiño sobre el resultado de la operación.

Martes 6: La llamada de José Luis Moreno

Al día siguiente se convocó a la audiencia a las cinco y media para escuchar las primeras declaraciones de José Luis Moreno tras su detención. El ventrílocuo charló con un redactor durante 7 minutos y 43 segundos ante la posibilidad de acabar entre rejas.

Entre otras cosas, Moreno aseguró que si va a la cárcel “será otra experiencia más” y que “menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo”.

Rocío Carrasco en ‘Sálvame’

Miércoles 7: La participación de Rocío Carrasco

La pasada semana Sálvame confirmaba el fichaje de Rocío Carrasco. El miércoles, a partir de las cinco y media de la tarde, el programa dio la bienvenida a su nueva colaboradora. Según la hija de Rocío Jurado, su incorporación a Sálvame tiene un objetivo muy claro. “Sálvame ha contribuido a hacer ese daño, pero creo que ahora va a contribuir a todo lo contrario”.

Tras jugar al despiste, se informó que su papel será el de defensora de la audiencia, un rol que antes desempeñó María Teresa Campos, Carlos Lozano y Kiko Matamoros.

Jueves 8: Lo que no se vio de Rocío Carrasco

La visita al plató de Rocío Carrasco era un plato demasiado jugoso como para no estirarlo. Así, el jueves Sálvame avanzó que Carrasco y Kiko Matamoros habían chocado fuertemente durante una publicidad. Unas imágenes que los espectadores pudieron ver a la misma hora que empezaba un nuevo capítulo de Tierra amarga.

Kiko Hernández anunciando una de las 'bombas'

Viernes 9: Kiko Matamoros responde

El jueves Kiko Matamoros no estaba en el plató cuando se emitió su desencuentro con Rocío Carrasco. Pero sí fue a Sálvame el viernes, y habló del tema a las cinco y media. “Lo que no voy a ser es idiota ni me voy a convertir en el pimpampum de oportunistas” dijo en aquella charla Matamoros.

Lunes 12: Una discusión de Anabel Pantoja en 2008

Este lunes, Sálvame amenazó con su cajón de los secretos. Un vídeo del pasado de uno de los colaboradores vería la luz y no le dejaría en una buena posición.

Tras hacer todo tipo de especulaciones, resultó ser un desencuentro de Anabel Pantoja con unos fotógrafos en 2008, cuando no era conocida. La ahora influencer quería proteger a su primo Kiko Rivera. Anabel tenía entonces una actitud poco cortés, y más tarde pidió perdón a quien hubiese hablado mal en aquel momento.

Martes 13: Las informaciones de Pablo 'El Calvo' González

El paparazzi Pablo González, apodado 'El Clavo', fue el encargado de sacar a la luz las imágenes de Anabel Pantoja. Y un día después regresó al programa para azuzar a otros colaboradores.

Así, Pablo aseguró a Belén Esteban que “Jesulín de Ubrique está a punto de cerrar una docuserie en la que vas a salir perjudicada”, con la que la de San Blas va a “sentir el miedo que siente Antonio David”. Algo que no preocupó a Belén, que incluso animó al torero a hacer dicha serie. Además, González habló de la posible traición de Lydia Lozano a su compañera María Patiño.

Gema López y Rocío Carrasco

Miércoles 14: Hable con ella

A partir de las cinco y media de este día los espectadores asistieron por primera vez a Hable con ella, la nueva sección de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado vivió un tenso cara a cara con Gema López, y terminó llorando al hablar de sus hijos.

La sección de Rocío Carrasco se alargó hasta el final de la tarde, incluida la franja de Sálvame Tomate, algo que no ocurría cuando la defensora de la audiencia era María Teresa Campos.

Jueves 15: Las condiciones de trabajo de Rocío Flores

Para este jueves, Sálvame anunció las condiciones especiales que habría puesto Rocío Flores para colaborar en Supervivientes. Entre otras cosas, se habló de la obligada presencia de su representante en plató, algo que no es habitual en ese tipo de formatos.

