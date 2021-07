Gema López, contra Rocío Carrasco en su primer día: “Estás en ‘Sálvame’ solo por dinero”

Noticias relacionadas Fichar por 'Sálvame': la estocada de Rocío a Antonio David y a sus negacionistas

Este miércoles Rocío Carrasco debutaba en Sálvame al frente de la sección Hable con ella, que viene a heredar el puesto de la defensora de la audiencia que antaño ocupó María Teresa Campos.

Su incorporación provocó todo tipo de reacciones, algunas positivas y otras en contra, y en ese sentido, la periodista Gema López fue muy criticada por decir que va a Sálvame por una cuestión económica. “No me he callado nada de lo que he pensado. Me parece que es el sitio donde pagan, por eso viene Rocío Carrasco”, aseguró entonces.

En el programa de ayer ambas pudieron hablar del tema por primera vez, y Gema mantuvo sus posiciones. “Es el mismo argumento que yo empleé cuando se contrató a Isabel Pantoja, se iba a contratar a Carmen Borrego, o Rosa Benito cuando aguantaba aquí” decía la periodista. “Yo trabajo por dinero aquí, pero es cierto que no he tenido que aguantar que me digan mala madre ni otras cosas que han tenido que aguantar Rocío, Pantoja o Borrego”.

A continuación, le dijo a la hija de Rocío Jurado: “Creo que quieres estar aquí porque quieres trabajar, pero se trabaja por dinero, y aquí te sientes protegida”. Rocío quiso aclararle un punto: “Trabajar por dinero no significa que se esté haciendo solo por dinero”, afirmaba. “¿Crees que estoy aquí solo por dinero?”.

Gema insistía que ella misma también estaba ahí por dinero, pero la respuesta no convencía a sus compañeros ni a la propia Rocío. Así, se le insistía en el matiz de la palabra “solo”. Por ello, Gema volvió a explicarse.

“Estás solo por dinero, y estás en un sitio donde se te ha vilipendiado, insultado y vejado. Antonio Montero dijo que eras 'masoquista' precisamente por volver al sitio donde más se te ha dado. Estás porque te da la gana, libremente, por dinero en un sitio donde no te has sentido bien tratada” insistía Gema López.

Sigue los temas que te interesan