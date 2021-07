Por qué TVE debería dar luz verde a una edición de ‘MasterChef All Stars’

Este año, los jueces y el público de MasterChef parecían tener un gran favorito: Fran. Un camarero de Cuenca muy disciplinado, al que le gusta llevar la economía calculada al céntimo, competitivo y leal. A muchos se nos partió el corazón al ver cómo Fran tenía un último programa caótico y termina convirtiéndose en el cuarto clasificado. El vencedor, en esta ocasión, resultó Arnau.

Pero Fran se merece una segunda oportunidad y rematar lo que no ha podido. Una nueva participación en MasterChef, en una edición All Stars, tal como se ha pedido en tantas ocasiones. Una competición de antiguos participantes, quienes tendrían un doble reto: demostrar que han mejorado en su cocinado, por una parte, y por otra, volver a enamorar a la audiencia que semanalmente les acompañó.

Puestos a soñar en esa hipotética temporada también querríamos volver a ver al joven José María. El extremeño que emocionó a la audiencia contando su dura historia familiar, con una madre víctima de las drogas y una queridísima abuela que ahora tiene Alzheimer y a la que no puede cuidar como se merece porque está estudiando.

Algunos participantes de 'MasterChef 8'

El rumor que corrió en el año 2019

Una edición de MasterChef All Star de España se rumoreó fuertemente en el año 2019; no era de extrañar pues Italia o Australia ya habían dado ese paso.

Incluso se dijo que TVE había dado luz verde a este formato, en el que participarían Eva Micaela Millán y Fabián León (primera edición), Mateo Sierra y Cristóbal Gómez (segunda), Sally Stefanih Caballero y Andrea Vicens (tercera), Ángel García y José Luis Losa (cuarta), Nathan Minguell y Edurne Trancho (quinta), Ketty Fresneda y Oxana Retinskaia (sexta), y Teresa Abalde y Valentín Garal (séptima).

La cadena desmintió la información. De haber sido así hubiera sido la primera vez que España un talent show hiciese una edición ‘all stars’ de antiguos concursantes, algo que también piden con ahínco los fans de Operación Triunfo.

Ni la productora ni los jueces parecen decididos

En muchas ocasiones se ha preguntado a la productora del formato o a los jueces por la posibilidad de este MasterChef All Stars. “Tengo opiniones encontradas respecto a ese formato”, decía en febrero de 2020 la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey.

“Para el espectador, desde luego, sería un show, más reality. Pero se vería menos evolución. Y al final los talents son para dar oportunidades. De ahí que mientras se sigan presentando gente para la edición anónima, no hay derecho a privarles de esa oportunidad”, añadía en ese sentido.

La palabra evolución sería muy importante en este sentido. Y es que este año, Jordi Cruz le dijo a Amelicious el día de su expulsión que “MasterChef lo gana quien evoluciona, no el que mejor cocina, porque si no se acabaría el programa en el primer día”.

Por su parte, Pepe Rodríguez afirmaba hace unos años en una entrevista a FórmulaTV que, sin descartar por completo la idea, que un All Stars “sería otra cosa” y que “le apetece conocer gente nueva”. Su explicación es que “los que han estado se las saben todas” y que este tipo de programa necesita “gente que venga sin malear”.

Los ocho primeros ganadores de MasterChef España.

Al pensar en el All Stars pensamos en antiguos participantes, a veces solamente finalistas de MasterChef. Pero ¿y se podría hacer una temporada solo con ganadores? ¿Y que se mezclasen famosos y anónimos? Quién sabe. “Pues no me lo había planteado… La verdad es que me lo pasé genial, pero también es un programa muy duro, muy estresante. Pero, oye, si me lo proponen, ¿por qué no?”, llegó a decir al respecto Saúl Craviotto, ganador de la versión Celebrity.

Una buena forma de captar audiencia

Para el público podría ser muy interesante esa versión All Stars porque ya conocería a los participantes. Habría cierta familiaridad, y un factor de nostalgia importante en el caso de que hablemos de los aspirantes de las primeras ediciones.

Esto podría ayudar a levantar las audiencias del programa, que ha cerrado la novena temporada de MasterChef cierra con una media del 15,1% con 1.643.000 espectadores.

Como ya analizó este portal, MasterChef sigue siendo una marca importante para Televisión Española, y funciona muy bien en diferido. Sin embargo, necesitan hacer alguna apuesta atrevida para recuperar los datos que hasta hace unos años manejaba este formato.

Sigue los temas que te interesan