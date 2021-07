José Luis Moreno rompe su silencio: "Menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo"

Sálvame ha conseguido el testimonio de la persona más buscada en estos momentos: el empresario José Luis Moreno. El programa de Telecinco ha charlado con el ventrílocuo, que no ha tenido inconveniente en responder sobre su detención por su presunta implicación en el caso Titella.

El ventrílocuo, que este jueves tendrá que depositar una fianza de 3 millones de euros para evitar su entrada a prisión en régimen de provisional, se ha desahogado durante 7 minutos y 43 segundos ante la posibilidad de acabar entre rejas.

Moreno, que en un principio ha dicho que no podía hacer ningún tipo de declaración, finalmente, ha confesado que si se ve en la cárcel "será otra experiencia más" y que "desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo".

"Yo creo que el miedo, que lo tenemos todos, porque es parte de las sensaciones del ser humano, se puede tener por cosas inminentes o se puede controlar cuando una persona está tranquila. En este momento no puedo tener miedo, puedo estar incómodo, pero miedo con una cosa que no sé, sería torturarme antes de tiempo", ha relatado.

"Menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que todo se aclare, que la justicia en este país es justicia y que les pueda dar todo tipo de explicaciones a mis amigos de la prensa. No he estado detrás de lo que se ha dicho. Pero en estos momentos, cada uno dice lo que quiere", ha continuado.

"No soy un 'junior' para cometer delitos cuando estás en el final de tu carrera. Me parece un poco despropósito. Y cómo lo que se prima el respeto y la presunción de inocencia, quiero que las cosas vayan por su curso normal, tranquilo, legal y sereno. Y lo que ocurra lo sabrán ustedes antes que nadie", ha añadido.

Por otra parte, preguntado por las acusaciones de acoso, el empresario ha dicho que "es que está de moda lo de los acosadores y casi se puede decir que era lo contrario. Hasta el pobre Plácido Domingo le han acusado de acosador. Le diría que no se esfuerce en entrar en detalles en los que no puedo entrar hasta que esté todo bien ordenadito".

Por último, el empresario ha negado que deba dinero a alguno de sus trabajadores. "No, no, por Dios". "Y las personas que lo hayan dicho tendrán que responder en su momento a sus afirmaciones", ha amenazado.