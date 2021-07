Belén Rodríguez confirma que Rocío Flores pidió su despido de 'Supervivientes'

Era un secreto a voces, y anoche Belén Rodríguez terminaba por confirmarlo: ha sido despedida de Supervivientes por el veto de Rocío Flores. Y es que este veto ya había sido captado por los seguidores del reality debido a la ausencia semana tras semana de la colaboradora.

"Desde que Rocío Flores pidió mi despido, no he vuelto a Supervivientes", aseguraba anoche en Viernes Deluxe de forma contundente. Sin embargo, Marta López, que mantiene una buena relación con Rocío, aseguraba que “se lo he preguntado varias veces, y a más gente, y dice que no y que jamás lo haría”.

“Si lo ha pedido en directo, dos días consecutivos y el día que pidió que me despidieran estabas tú delante y me callaste”, argumentaba entonces Belén, visiblemente cansada de las mentiras sobre este tema. “Lo pidió tanto que yo no he vuelto a trabajar en Supervivientes, ese es el tema”, aseguró.

Por su parte, María Patiño explicaba con otras palabras lo que podría haber sucedido: “Ella no dijo despedid a Belén Rodríguez. No lo dijo, pero sí hizo referencia a cómo la productora de Supervivientes le permitía a Belén Rodríguez hacer determinadas consideraciones que no tenían nada que ver con el concurso”, ha sostenido.

Denuncian nuevo veto de Rocío Flores a Belén Rodríguez y las redes se vuelcan con ella

No es la primera vez que Belén Rodríguez habla sin cortapisas de estos vetos por parte de la hija de Rocío Carrasco. “Quiero dar las gracias a todos los compañeros que condenáis la censura y defendéis la libertad de opinión y expresión. Estoy cansada de que estas personas jueguen con mi trabajo desde hace dos años. Rocío Flores está pidiendo mi despido dos días consecutivos”, explicaba hace unas semanas también en el Deluxe.

De hecho, el pasado 26 de junio los seguidores de Belén Rodríguez acudían a las redes sociales para mostrarle todo su apoyo a la colaboradora con respecto a este conflicto con Rocío Flores.

La etiqueta #TodosConBelenRo se convirtió en uno de los temas más comentados de ese sábado, a pesar del fútbol, acumulando más de veinte mil mensajes y ocupando la tercera posición en la lista de trending topics de Twitter con mensajes de apoyo hacia la colaboradora ante este nuevo caso de censura.