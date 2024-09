María Patiño, absuelta del delito de injurias y calumnias contra Antonio David Flores: así lo ha celebrado en directo

María Patiño traía una noticia bomba este viernes en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de Fabricantes Studio. Pero antes de decirla, realizó una petición muy particular a la audiencia: tenían que superar los 20.000 espectadores en la plataforma YouTube, pues además de por el canal TEN, también se puede ver por ese reproductor, así como por Twitch.

Para sorpresa de todos, esa barrera de los 20.000 espectadores se superó en muy poco tiempo, lo que suponía una subida de hasta 6.000 seguidores. Y muy contenta por la hazaña, María Patiño relató una historia que le atañe en primera persona.

“Esta mañana a las 8:15 de la mañana tenía 5 llamadas perdidas y un mensaje en este mensaje había un documento. Me desperté y me asusté, pero abrí el documento”, introducía. Y entonces desvela que “María Patiño Castro ha sido absuelta por el delito de calumnias e injurias interpuesto por Antonio David Flores”.

La gallega no quiso entrar “en temas jurídicos” a pesar de haberse leído la sentencia a lo largo de la mañana. “Durante este tiempo he tenido la capacidad de callarme, esperando que alguien fuese a la hemeroteca a mirar algo, y eso me ha favorecido. Porque Antonio David tampoco fue a la hemeroteca”, apuntaba.

También destacó “el hecho de que yo rectificase” una información sobre el malagueño que dio en Socialité, donde primero habló de una sentencia y luego corrigió la información que había dado. “Que yo rectificase y ratificase que él puso esos carteles no implica que cometa ningún tipo de injuria y calumnia, porque estoy dando una opinión que había sido comentado con anterioridad al programa que yo estaba presentando”, continuaba.

Para Patiño ha primado “la libertad de expresión y la capacidad de rectificación”, porque para ella “lo más sagrado de mi profesión, cuando uno se equivoca, es pedir perdón, y tú te olvidaste de esa hemeroteca, Antonio David, como muchos compañeros”.

Gracias a una compañera

María Patiño dedicó esta victoria judicial a sus amigos y a su abogado Ricardo Ibáñez. Durante el proceso llegó a tener retenido 120.000 euros en el banco, y ahora presume de tener la suerte de “no estar imputada en ningún delito. Tengo la suerte de ahorrar, y la de tener un colchón, porque he trabajado como una cabrona”.

En este agradecimiento, María también se acordó de la periodista de Socialité Laura Roigé, quien declaró como testigo. “Fue el único apoyo que tuve, aparte de gente de esta productora. No lo olvidaré en mi vida, Laura. Tu declaración está recogida la sentencia de absolución y lo que se habla es que la veracidad cuando una persona va al lugar de los hechos”, puntualizó Patiño.

La sentencia se puede recurrir, y antes de pasar a otros temas, lanzó un mensaje a Antonio David Flores: “Ahora, haz lo que tengas que hacer, que la ley te lo permite, pero vuelvo a decírtelo, léelo bien, la veracidad y sobre todo la rectificación”.