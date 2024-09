Chelo García-Cortés desvela por qué no tiene trato con Isabel Pantoja: “Lo que le hizo a mi mujer, a Marta”

“Ocúpate de España”. Esta sentencia de Isabel Pantoja, que le dijo esta semana a una periodista, se ha convertido del momento en los programas del corazón. Y, al igual que hiciera Ana Rosa Quintana este jueves en TardeAR, hoy viernes han querido desgranarla en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de TEN.

En el plató estaba como colaboradora Chelo García-Cortés, quien en el pasado fue una gran amiga de la tonadillera, pero con la que ya no mantiene relación. “Yo no he visto nunca a Isabel con esa cara saliendo de un avión, que vino un rictus marcado”, aseguraba la que fuese compañera de Pantoja en Supervivientes, sobre las imágenes del desencuentro de la cantante y la reportera. Y añadía: “Yo te digo que yo no he visto nunca a Isabel Pantoja tan dejada”.

Chelo también señaló que la intérprete de Marinero de luces utiliza a la gente de su entorno. “Te das cuenta de lo que tú has podido hacer una persona y te sientes utilizada”, introducía. Y continuaba diciendo que “el problema de el problema de Isabel es que utiliza a las personas, exprime lo que necesita de esas personas y de repente las aleja de su vida”.

Aunque en el pasado fueron amigas, en la actualidad no tienen ningún tipo de contacto. Y así, María Patiño quiso saber el motivo de su distanciamiento, sobre todo, teniendo en cuenta que, según la presentadora, Chelo tiene muchas virtudes y entre ellas “una ausencia de rencor absoluto”.

“¿Tú te has tenido la tentación de llamarla”, le preguntó la gallega a García-Cortés. “Yo no soy rencorosa para nada, pero cuando esta persona, lo que le hizo a mi mujer, a Marta...”, deslizaba la colaboradora.

María Patiño le invitó a que le refrescase la memoria, pues Chelo aseguraba que es algo que ya ha contado en otras ocasiones. Según su relato, tanto la madre de Marta como la de Isabel Pantoja estuvieron enfermas en la misma época, y las dos hablaban entre sí. Y cuando murió la madre de Marta, “le mando un mensaje diciendo: ha pasado esto, y no le manda un mensaje” a Marta. No le dio el pésame, y eso es algo que Chelo sí que no olvida.

“No sé si lo leyó”

Muchas veces se ha hablado de si Isabel Pantoja usa o no teléfonos móviles. “No sé si lo leyó, no me da igual lo del teléfono. Que cuando quiere bien que tiene teléfono, ¿vale?”, sentenciaba Chelo. Y destacó que cuando alguien tiene la edad de Isabel no hay hermano o representante que te pueda incomunicar por teléfono, y que en el pasado bien que mandaba mensajes a escondidas. “Me dolió tanto”, terminaría por decir la veterana periodista, que hoy acudió al programa disfrazada de Sofía Loren, que hoy cumplía 90 años.