Por qué Carmen Borrego verá desde plató de ‘¡De Viernes!’ la entrevista a su hijo si asegura que desearía evitarlo

Esta noche, Telecinco ofrece una de las entrevistas en televisión más deseadas de los últimos meses: la de José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego saltó a la popularidad la pasada primavera tras dar una exclusiva para anunciar su separación. Una entrevista en la que, de paso, cargaba contra su progenitora de una manera inesperada. Desde entonces, los dardos hacia la hermana de Terelu han sido una constante, y hoy hablará por primera vez para un programa y no para una revista.

“Los silencios no me han beneficiado. Estoy preparado para poder sentarme y contar lo que ha sucedido”, asegura en un adelanto la expareja de Paola Olmedo, que romperá ese silencio en ¡De Viernes!. “Es el momento de que me conozcan”, sentencia también el que fuese ayudante de producción en Así es la vida. Entre otras cuestiones, narrará a Santi Acosta cómo vivió la separación de sus padres, o si cree que podrá recuperar la relación con su madre.

La entrevista a José María es un Scoop, es decir, se ha grabado (durante cinco horas, apuntan desde Mediaset), y se emitirá convenientemente editada, tal como han hecho en otras ocasiones. Él no estará presente en el plató, pero sí su madre, Carmen Borrego. La malagueña escuchará sus declaraciones y responderá a todas y cada una de las palabras de su hijo, según adelantan desde el grupo audiovisual.

Sin embargo, la presencia de Carmen Borrego en ¡De Viernes! no parece que sea por su propia voluntad, sino por razones contractuales. Ella misma lo ha confirmado en Vamos a ver, el programa de Joaquín Prat en el que colabora.

“Evidentemente, si pudiera evitarlo, no lo vería. No sé si estoy preparada, no tengo ni idea de lo que va a contar y que cualquier cosa me va a hacer daño porque estoy absolutamente vulnerable con este tema”, admitía la tía de Alejandra Rubio.

“Adquiero un compromiso”

En ese sentido, Carmen ha explicado que el pasado agosto adquirió “un compromiso contractual” con la productora Mandarina y el programa ¡De Viernes!, y que entonces no pensó que fuese a ocurrir esta situación. “Es más, en ese contrato pongo cláusulas como que no me siento con mi hijo o con mi exnuera, pero no está puesto que no asista a un programa donde esté grabada una entrevista con mi hijo. Se han portado muy bien conmigo porque lo tendría que haber hecho la semana pasada, pero no podía”, detalló también Borrego.