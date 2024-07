Joaquín Prat, alto y claro sobre las fotos del hijo de Carmen Borrego: “Se puede quedar tranquila esta compañera”

Este martes, en TardeAR, en Telecinco, ofrecieron en exclusiva unas imágenes de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. En ellas, el trabajador del desaparecido programa Así es la vida aparece acompañado de una chica, de la que se ha difuminado la cara para mantenerle el anonimato. Algo que vendría a confirmar que Almoguera ya ha pasado página con su relación de Paola Olmedo. Según explicó ayer Jorge Borrajo, la cita tuvo el pasado jueves o viernes en el centro de Madrid.

Estas fotografías se han comentado hoy miércoles en Vamos a ver, con Carmen Borrego delante, pues han salido en la portada de una revista. “Su cara no la podemos ver en la revista, porque es una persona anónima, y me dice el director de la revista Semana que lo que interesa es que José María ya no está con Paola”, detallaba Joaquín Prat, deslizando que todo esto se produce “a pesar de las especulaciones”.

El presentador dio paso a Nuria Chavero, y, desde redacción, la periodista explicó que “estamos hablando de una chica, compañera de José María de Así es la vida, pero compañera también nuestra, una compañera de aquí de Mediaset”. Según Chavero, a los que trabajaban en este formato que presentaban Sandra Barneda y César Muñoz les ha sorprendido las fotos, porque “pensaban que lo de Paola no estaba del todo finiquitado por la actitud que ha tenido él prácticamente hasta el último día”.

“A mí lo que me aseguran es que se queda es en una quedada de dos jóvenes que se dan unos besos y son pillados por los paparazzi”, seguía narrando Nuria. También contó que a José María le advirtieron que iban a salir las fotos publicadas, y que se lo comenta a la chica, quien “se agobia muchísimo y decide poner distancia y no quiere hablar más con él”. Hoy, sin embargo, José María le habría escrito para preocuparse por cómo lo está viviendo, al ver el beso en los kioskos.

“Gracias, Nuria”, decía Joaquín Prat para dar por finalizada esta intervención. Y mandaba un mensaje a la trabajadora de Así es la vida: “Ella se puede quedar tranquila, esta compañera, porque su cara no la vemos, y su anonimato queda preservado. Porque lo que interesa no es ella, sino que él ya no está con Paola”.

Cogidos de la mano

En el plató, todos han bromeado con el hecho de que si era algo puntual o no, pues hay fotos donde aparecen cogidos de la mano. “Ir de la mano ¿qué significa? Porque soy muy mayor, pero de joven, si me enrollaba con un tío, iba de la mano”, sentenciaba.