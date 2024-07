La respuesta tajante de 'Espejo Público' a las acusaciones de Carmen Borrego: "No nos inventamos nada"

Las Campos vuelven a estar en primera línea. Terelu Campos ha sido portada de la revista Lecturas, en la que se ha sincerado sobre cómo está viviendo el embarazo de su hija Alejandra; mientras que el hijo de Carmen Borrego ha protagonizado la portada de Semana, al ser pillado besándose con su nueva ilusión amorosa. En medio de estos titulares, Miquel Valls, desde Espejo Público, ha defendido a su programa de las duras acusaciones que lanzó la hija menor de la fallecida María Teresa Campos al magacín matinal.

Todo ha surgido por una información que dio el programa de Atresmedia este pasado martes 30 de julio. El formato daba una exclusiva que informaba que, presuntamente, Alejandra Rubio habría vetado tanto a su madre como a su tía de un homenaje a María Teresa Campos. Las reacciones no se hicieron esperar. Por supuesto, la colaboradora de Vamos a ver fue cuestionada por este asunto.

Borrego habló alto y claro: acusaba a Espejo Público de inventarse noticias sobre ella y su familia. Ha sido este miércoles 31 de julio cuando, en la crónica social de Más Espejo, Miquel Valls abordó estas acusaciones. Tras comentar las portadas de las revistas, el periodista catalán ha defendido rotundamente la profesionalidad del programa.

“Por alusiones, tenemos que decirle a Carmen Borrego que este programa no se inventa información”, comenzó a decir mirando a cámara. “Que este programa pudo hablar con muchísimas personas, pudo contrastar la información que se dio ayer”, prosiguió. Tras esta aclaración, Valls le lanzó un zasca a Borrego.

“Y que si ella una vez más lo que quiere es correr un tupido velo y no entrar en las relaciones que se están viviendo en su familia, el problema igual lo tiene ella y no nosotros”, concluyó para dar paso a Lorena García, Beatriz Miranda y Alonso Caparrós. La escritora también fue crítica con Carmen Borrego. “Me hecho gracia lo de que no quiere hablar sobre su hijo. Ha sonado: ‘contigo no, porque no tienes ni un duro’. Me ha dado risa. Que no vaya de digna, porque vive de esto”, replicó la escritora.

Carmen Borrego en 'Espejo Público'.

“Admito que yo pensaba que con el fallecimiento de María Teresa, iba a morir también la fama de sus hijas. De repente, ha nacido una estrella, que es Alejandra Rubio. Ellas le tendrían que estar muy agradecidas. Les va a garantizar un sitio a su madre y a su tía en los medios”, proseguía.