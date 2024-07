Varapalo para Carmen Borrego: se sincera sobre lo que ha supuesto para ella la cancelación de ‘Así es la vida’

El pasado 26 de julio fue un día muy importante en la trayectoria profesional de Carmen Borrego. Ese día daba una entrevista en ¡De Viernes! junto a su marido José Carlos, intervención que se llevaba a cabo solo unas horas después del adiós de Así es la vida, uno de los espacios en los que colaboraba.

Ahora, en Vamos a ver, Carmen Borrego se ha mostrado muy sincera sobre lo que supone para ella el fin del magacín que presentaban Sandra Barneda y César Muñoz. Y es que, más allá de lo profesional, este programa le permitía ver a un ser querido con el que, actualmente, mantiene cierta distancia. Su propio hijo.

Recordemos que José María Almoguera, hijo de Carmen, rompió la relación con su progenitora mientras estaba ella en Supervivientes. Ofreció una demoledora entrevista junto a su expareja Paola Olmedo en la que la hija de María Teresa Campos no quedaba precisamente bien.

Como otros miembros de la familia, José María trabaja en televisión, detrás de las cámaras, y pertenece a la plantilla de Cuarzo, la productora de Así es la vida. Por eso, los días que iba de colaboradora, Carmen podía verlo, aunque no hablasen. “Llevo meses sin hablar de él. En ese contrato había una cláusula donde yo no quería hablar de mi hijo. Es inevitable que cuando me siento en un plató se me pregunte”, contaba esta mañana, en Telecinco.

Sobre el viernes de la entrevista, la tía de Alejandra Rubio reconoció que “yo había pasado un día malo, había acabado Así es la vida y para mí se me acababa la posibilidad de verle. Durante estos meses lo he visto aunque sea de lejos, eso como madre saber que está bien y el poderlo ver me daba tranquilidad”, ha asegurado.

En la misma intervención, Carmen ha asegurado que ella no está enfadada con su hijo. “Ese día yo estaba mal porque se había terminado y es lo que conté, no conté nada de la relación. Mi hijo sabe que yo estoy, que voy a estar siempre y que le quiero exactamente igual que antes de lo que pasó, si es que pasó algo porque yo todavía me gustaría saber qué pasó”, añadía.

‘El Diario de Jorge’

Así es la vida ha desaparecido de la parrilla de Telecinco para dar paso a El Diario de Jorge, un nuevo talk show en el que Jorge Javier Vázquez charla con personas anónimas. El espacio anotó un 9,4% de cuota de pantalla, con una media de 873.000 espectadores. Además, obtuvo una fidelidad del 39,4% en los 101 minutos que se extendió la emisión.