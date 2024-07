¿Están pactadas algunas de las salidas de ‘Supervivientes’?: “Tengo mis sospechas”

Supervivientes: All Stars pone punto final a las cinco semanas de la epopeya en los Cayos Cochinos en el debate final que Telecinco emitirá mañana miércoles a partir de las 22:00 horas. Una entrega especial que estará presentada por Sandra Barneda.

Junto a ella, Adara Molinero, Olga Moreno, Abraham García, Bosco Martínez Bordiú, Logan Sampedro y Lola Mencía recibirán a los recién llegados de Honduras: los tres finalistas -Jorge Pérez, Sofía Suescun y Alejandro Nieto- y la ganadora, Marta Peñate, que irán entrando en el plató del programa donde serán recibidos por sus familiares y amigos.

Las leyendas comentarán con Sandra algunos de los momentos más destacados de su paso por el concurso: los conflictos surgidos entre Marta y Sofía; el posicionamiento de los demás concursantes en torno a ese desencuentro; el robo en el que estuvo implicado todo el grupo; las duras condiciones de supervivencia y de los juegos; o las apuestas que cada uno hizo sobre el posible ganador, entre otros asuntos. Esta última gala contará también con la actuación de Demarco Flamenco.

Con esta edición de ganadores y finalistas, Supervivientes ha vuelto a dar una alegría a Telecinco en cuestión de audiencias. Sin embargo, la reputación del formato en los últimos meses ha quedado en entredicho, pues ha habido antiguos concursantes que han desvelado entresijos sobre sus expulsiones, dejando entrever que hay participantes que tienen pactada su fecha de salida.

En una entrevista, en la que hablaba de la salida de Carmen Borrego de Honduras, desveló cómo él también salió “igual que ella. Cogí mi saco y me fui. Me despedí de todos y me fui. Pero yo sí dije por lo que volvía. Ella ha vuelto porque tenía que volver. Yo los contratos, como hay cláusulas de confidencialidad, no digo nada. Pero vamos, la gente no es tonta”.

Salidas programadas

Tras esto, le preguntaron si estaba dejando caer que Carmen Borrego tenía una salida programada. “Yo te digo que yo cuando he ido a algún reality sí la he tenido. Aunque digan ellos que no. Me da igual, ya no estoy en la cadena”, afirmó el colaborador de Ni que fuéramos Shhh.

Poco después, Sofía Cristo apuntó en la misma dirección. “A mí me expulsaron contra una persona que tenía una fecha de salida por contrato. Yo iba ganando en los votos. No lo puedo confirmar, pero tengo sospechas. Yo era una de las favoritas”, aseguró la DJ en una intervención en un pódcast. En su caso, Sofía salió contra Rebeca Loos, que fue finalista de su edición.