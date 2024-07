Fuerte enganchón entre Afra Blanco y Jaime de los Santos por Pedro Sánchez: "Estás obsesionado conmigo"

La no declaración de Pedro Sánchez y la querella que ha lanzado con el juez Juan Carlos Peinado se ha convertido en el tema principal a tratar en los magacines de actualidad matinales. Mientras los medios estaban pendientes de las declaraciones del presidente en su comparecencia en la Moncloa, surgió un tenso rifirrafe en Espejo Público entre el diputado del PP Jaime de los Santos y la sindicalista Afra Blanco.

A pesar de que el magistrado se desplazó este pasado 30 de julio a la Moncloa para prestar declaración al primer ministro, la reunión apenas ha durado un par de minutos. Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar en calidad de cónyuge de la imputada, su esposa Begoña Gómez. Poco tiempo después de esta breve entrevista, se supo que el dirigente socialista había presentado una querella contra el juez Peinado y su sustituto, Carlos Valle.

Sánchez se querella contra ambos al considerar que han cometido un delito de prevaricación, presuntamente. La Abogacía del Estado será la que lleve la causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Varios expertos en Derecho ya han comentado que se prevé que la querella tenga poco recorrido.

Inicialmente, De los Santos y Blanco aparentaban coincidir en que lo que está sucediendo, aunque excepcional, está dentro del “marco democrático”. No obstante, el exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid defendió la postura del magistrado. “150 años de ley, da la risa cuando alguien pretende hacer pasar por prevaricador a un juez que cumple escrupulosamente con sus obligaciones”, señaló.

La colaboradora de laSexta Xplica, por su parte, considera que la actuación de Sánchez está dentro de su derecho de defensa. “Aquellos que hemos defendido que esta investigación nos parece prospectiva, aquellos que hemos defendido esta instrucción como una instrucción que muta, cuestión que no debería suceder en este Estado”, comenzó a compartir.

“Aquellos que hemos dicho que se intenta rebuscar con un claro fin por parte de un juez que es dañar la imagen de Begoña Gómez porque así se daña también la imagen del presidente... Y la respuesta que se nos da es que si prevarica, que se querelle, ¿dónde está el problema ahora, entonces?”, manifestaba.

Jaime de los Santos y Afra Blanco en 'Espejo Público'.

Una explicación que no le parecía suficiente a De los Santos, quien no dudó en intervenir, hasta el punto de interrumpir el discurso de la sindicalista. Es más, la catalana tuvo que elevar el tono. “Hombre, Jaime, que estás monopolizando, déjame contestarte”, expresó para señalar que, a pesar de su aparente humor, estaba “tranquila”. “Jaime, yo sé interrumpir, se me da realmente bien interrumpir”, expresó Blanco. “Estoy muy calmada, yo he hecho yoga esta mañana”, añadió en tono irónico.

De los Santos quiso bajar ligeramente los decibelios de la discusión, comentando que, justo “por eso”, los habían “separado”. A pesar de haber descendido el volumen, la discusión volvió a vivir otro momento tenso cuando la sindicalista tachó la intención de Peinado de que Sánchez declarase en la Moncloa y no por escrito como un acto “circense”. De los Santos volvió a interrumpir a la activista, quien elevó el tono de su voz de nuevo.

“Estás obsesionado conmigo, ¿no puedo criticar a un juez? Porque me parece, Afra, querida, muy peligroso que desde un lugar en el que muchas personas se informan, alguien diga que un juez hace una performance”, le reprochó.