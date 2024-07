Rifirrafe entre Afra Blanco y Gisela Turazzini en 'laSexta Xplica': "Yo no tengo que tomarme una pastilla"

Un sábado noche más, laSexta Xplica ha sido escenario de un arduo debate sobre los problemas sociales que afectan a la ciudadanía española más allá de los políticos (que se debaten en el primer bloque). Una vez más, ha sido el acceso a la vivienda uno de los temas principales. Desde la aprobación de la Ley de la Vivienda de Pedro Sánchez, el precio de las casas no ha hecho más que ascender. Un informe de S&P Global ha señalado que estas cifras irán a más hasta 2027, como mínimo.

Antonio Pérez Lobato señalaba que el salario medio en España en 2022 era de 26,949 euros al mes. Dado los consejos sobre vivienda, que el precio de la vivienda tanto en alquiler como en hipoteca no debe sobrepasar el tercio del salario, señalaba que sería imposible acceder a una vivienda (un piso de 50 metros cuadrados) bajo esas directrices en Vizcaya, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Baleares. Lobato señalaba que para acceder a un piso de esa característica habría que “entre 44.000 y 40.000 euros” para Barcelona o Madrid.

Tras estos datos, fue Afra Blanco la primera que intervino, señalando que era la Ley de Vivienda de Sánchez, que busca regular los precios de los alquileres, la que ha evitado que el importe de las viviendas no haya ido a más. “Y fíjate, la Ley de Vivienda hizo que algunos tildasen a Pedro Sánchez como un peligroso comunista. Yo me pregunto cómo definirán a Mark Rutte (exprimer ministro de los Países Bajos), quien aprobó la nueva Ley de Alquiler Asequible establece límites a los precios del arrendamiento”, explicaba.

[Afra Blanco, alto y claro sobre la vivienda turística: “Las comunidades tienen las competencias y no actúan”]

“Es decir, Países Bajos, lo que ha hecho bajo las directrices del Partido Popular Neerlandés, junto con los democristianos, poco sospechosos es generar un sistema de puntuación a partir del cual; en función del número de habitación, si tiene ascensor o no o su antigüedad, los que tengan menos puntos no podrán alquilarse por más de 880 euros al mes. El salario medio en los Países Bajos es de 57.000 euros anuales. En España, son casi 27.000 euros”, proseguía.

“Dicho de otro modo. Para aquellos que nos han señalado como peligrosos e ignorantes rojos por defender la intervención de los precios en una situación excepcional y regular el mercado de la vivienda en un momento extraordinario. Decir que parece que tanto en Países Bajos como en Europa, dado que está Von der Leyen, y en Madrid, tenemos otra. Además, recuerdo que la competencia del alquiler es de las comunidades autónomas”, concluía.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Un alegato que fue rápidamente rebatido por Gisela Turazzini. La economista y CEO de Blackbird Wealth Management consideraba que la Ley de Vivienda promovida por Sánchez es una de las causantes de que España vaya a convertirse en el segundo país de Europa en el que las viviendas más han subido. Turazzini, quien se define como libertaria más que como liberal, fue rápidamente interrumpida por la sindicalista.

“Yo debo de ser el fallo Matrix que vengo aquí a repartir pastillas rojas porque no entiendo que problema hay con la propiedad privada”, comenzó en su intervención. Blanco, quien no entendió la referencia cinematográfica y que se refería a una metáfora, no dudó en enfrentarse a ella: “yo no necesito pastillas, gracias”. Dado que la sindicalista seguía interrumpiendo a la empresaria, esta terminó explotando.

'laSexta Xplica'.

“Afra, de verdad. Es que me voy, en serio”, soltó. Esto provocó la intervención de Verónica Sanz, quien tuvo que pedirle a Blanco que dejase hablar a su compañera de tribuna. Turazzini señaló que la Ley de Vivienda no está bien realizada. “La ley está mal hecha y el mercado se queda sin oferta cuando una ley está mal hecha. No va a haber oferta si no se incentiva la oferta”, argumentó, para después recordar cómo no ha evitado que los fondos buitres sigan aprovechándose de la situación.

“Han encontrado ese vacío legal y se están forrando. Si queréis regular, que yo lo odio, hay que hacerlo bien”, concluyó. Sanz dio paso a la intervención tanto de otros Xplicadores como de los representantes de distintos sectores de la sociedad.