El poderoso alegato del joven llamado 'hombre lobo de la India' en 'La vida sin filtros': "La gente me tenía miedo"

La vida sin filtros ha vuelto a erigirse como el programa que muestra casos excepcionales y les quiere dar visibilidad. En la noche de este pasado sábado 27 de julio, el programa presentado por Cristina Tárrega escuchó el testimonio de Lalit Patidar, un chaval de 19 años que padece hipertricosis. Enfermedad llamada también ‘síndrome del hombre lobo’, se trata de un padecimiento poco frecuente que provoca una producción excesiva de vello.

Al joven le diagnosticaron la enfermedad con sólo dos años y eso le llevó a vivir una infancia complicada, llena de situaciones dolorosas. El adolescente narraba cómo sus compañeros le llegaron a tirar piedras. “Me llamaban monstruo o mono”, comentaba Lalit ante la serie mirada de Cristina Tárrega. Y es que la hipertricosis hace que el chaval tenga el rostro lleno de vello.

De la misma forma, todo su cuerpo está cubierto de exceso de vello, lo que le impide vivir con normalidad. De hecho, debe cuidarlo, dado que no recortarlo podría provocarle que le costase respirar. A pesar de ello, ha querido visibilizar su padecimiento, logrando tener 240.000 seguidores en Instagram, dando así rostro a su patología y ayudando a otras personas del mundo que sufran lo mismo que él.

[Buenas noticias para Cristina Tárrega: Telecinco estira ‘La vida sin filtros’ tras marcar máximo]

Lalit recordaba que, a pesar de ello, ha tenido el apoyo de su familia y que ha sido ésta la que le ha permitido salir adelante. Tárrega habló con el joven, quien estuvo en el programa mediante conversación telemática por Zoom. La presentadora valoró la madurez y fuerza personal del joven.

El joven comentó que empezó a sentir que era diferente cuando tenía apenas 5 o 6 años. Además del acoso escolar, su aspecto provocaba que los vecinos del pueblo le tuviesen miedo. “Asustaba a la gente, pero no era mi intención”, compartía Lalit. Eso le llevó a acostumbrarse a estar solo y no tener amigos.

'La vida sin filtros'.

Uno de los tratamientos de la hipertricosis es la depilación láser, que elimina el vello para siempre. Lalit le comentó que, de momento, no tenía planeado someterse a este tratamiento estético, pero más bien por edad, dado que no será hasta los 21 años cuando decida hacerse algo. Por otro lado, los médicos le comentaron que, a pesar de haber medicamentos, no hay nada que sea 100% seguro ni eficaz.

Por ello, prefiere dar visibilidad para ayudar a gente que esté en su misma situación y quitar mitos sobre su patología. Lalit le comentaba a la presentadora que miraba con esperanzas al futuro y no dudaba en que, tras los 21 años, tener pareja y formar una familia.