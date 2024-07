La Pija y la Quinqui: "El techo ya está puesto, nunca haremos una cosa tan sorprendente como la de Pedro Sánchez"

Este domingo, 28 de julio, atresplayer se lanza al mundo de los 'dating shows' con los dos rostros de moda entre los jóvenes. La Pija y la Quinqui conducen Si Lo Dice Mi Madre, un programa que estará disponible en la plataforma de Atresmedia, bajo la marca Flooxer.

La adaptación española del formato holandés Mommy Knows Best, a priori, podría parecer una suerte del mítico ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que regresará a televisión en septiembre. Sin embargo, tal y como explican Carlos Peguer y Mariang Maturana para BLUPER, las madres adquieren un nivel superior de protagonismo en el desarrollo del espacio.

El destino amoroso de los participantes quedará absolutamente en manos de sus progenitoras. De hecho, los solteros no podrán decir ni 'mú' durante las tres citas que tengan con tres pretendientes. Serán las madres las que hagan las preguntas y las que decidan con qué pareja se quedan sus hijos.

Si Lo Dice Mi Madre es un nuevo contacto con la televisión de la Pija y la Quinqui, después sus primeras incursiones de la mano de RTVE. En la pública, participaron en el debate de El Conquistador y condujeron las Campanadas de Playz, en el especial Sabor a uva.

Mientras tanto, Peguer y Maturana continúan gozando del éxito de su pódcast, al que se animó a acudir el mismo Pedro Sánchez. Además de la entrevista al presidente del Gobierno, los entrevistados destacan la de Enzo Vogrincic, actor de La sociedad de la nieve: "Justo pillamos la cresta de la cresta de la ola. Fue el momento justo para sacarlo". Es su segundo episodio más escuchado.

¿Cómo os llegó el proyecto? ¿Os pensasteis mucho si aceptarlo o no?

Carlos Peguer: Fue hace un año o así. Me acuerdo de que nos lo dijeron y yo estaba pensando si dejar mi curro o no, un trabajo en una oficina. Era de estos proyectos que no sabes si van a salir adelante. Justo el día que dejé el trabajo, nos llamó nuestro representante para decirnos que el contrato estaba firmado. No lo afronté con miedo, ni nada. Creemos que ha quedado una cosa divertida.

Mariang Maturana: No es que nos propongan muchas cosas, pero las que nos proponen fuera de nuestro universo no las solemos afrontar con miedo. Solo con la expectación de 'esto tiene que salir sí o sí y se tiene que hacer en tantos días'.

La Pija y la Quinqui charlan con Bluper Atresmedia Televisión

Las grandes protagonistas del programa son las madres, pero, ¿cuál es exactamente vuestro papel?

C. De introductores o conductores. Decimos: 'Pues a ti te gusta esto, tu padre haría lo otro...'. Entonces, llega la madre en cuestión, la que será protagonista de esa entrega. Nosotros la dejamos sola para que hable con las otras madres. Al final, cuando ya hayan pasado todas las citas, entramos a hacerles un poco de ángel y demonio, les contamos los pros y los contras. Luego, ella toma la edición.

M. Hacemos el 'preshow' y luego liamos la trama

C. Vaya, que salimos dos minutos en pantalla por episodio.

Se trata de un giro que se le da a los 'dating shows' que tanto tirón tienen en nuestra tele, como puede ser ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. ¿Os habéis inspirado en el programa?

C. Creo que solo he visto Un príncipe para Corina y Granjero busca esposa. De todas maneras, el formato no es de aquí, es de Países Bajos y está adaptado a España. Sí que veo ciertas similitudes, como que las madres están ahí. La gran diferencia es que los hijos ni hablan ni deciden nada. No es que las madres entren en juego, es que son las protagonistas totales.

Se habrán dado situaciones graciosas en el programa. ¿Os han recordado a vivencias propias, a la hora de encontrar pareja?

M. No ha habido ni un solo momento gracioso en mi vida intentando encontrar pareja. Solo ha sido un camino tortuoso hasta que por fin encontré novio, pero en ningún momento disfruté del proceso.

C. Hubo un momento que me hizo gracia. Había un chico que le hacía muchos ojitos a una de las pretendientes. La madre, cuando hubo que elegir, dijo: 'No me gusta, me recuerda a tu ex y tu ex fue muy mala contigo'. A raíz de eso, estuve pensando que todos los novios que yo he tenido son exactamente la misma persona, una y otra vez.

En vuestro pódcast, cerrasteis la temporada pasada con Pedro Sánchez. ¿Ha habido alguna llamada a la Casa Real por si se quiere sumar Letizia?

M. No tenemos el teléfono, pero hemos puesto un tuit.

C. Con Pedro Sánchez pusimos un tuit también y funcionó, así que es nuestra forma de actuar. Pero ahora no ha funcionado.

💞 @atresplayer el 28 de julio #SiLoDiceMiMadre, el dating show de @flooxer presentado por La Pija y la Quinqui (@carlospeguer y @compIutense)



🤭 En este programa serán las MADRES las responsables del futuro amoroso de sus hijos



➡️ https://t.co/4OUy8KCIxY pic.twitter.com/sAcsQLfzeJ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 27, 2024

Entonces, ¿os habéis puesto ya un techo?

C. Yo creo que el techo ya está puesto. Nunca vamos a hacer una cosa tan sorprendente en un formato y con unos medios de este tipo. Yo estoy a gusto con ese techo, no tengo tanta ambición. Para tener 25 años y hacer un formato que empezamos desde nuestra casa, hemos conseguido cosas increíbles. Siguen queriendo venir las estrellas más grandes de este país. Si el techo ha sido que venga el presidente del Gobierno y ahora nos tenemos que conformar con que quieran venir todos los famosos, estoy dispuesto a conformarme.

M. Es una conversación que hemos tenido a lo largo de toda esta temporada. No hace superarse todo el rato, es un mito meritocrático. Tu vida va a ser igual o incluso mejor si dejas de ponerte expectativas tan altas e imposibles. No puedo resucitar a Jesucristo para que venga al pódcast, buscar siempre el siguiente escalón. A lo mejor no existe ese escalón.

¿Es complicado hacer un pódcast así a nivel de producción?

M. Nosotros trabajamos con famosos, gente que suele estar desempleada. Empiezan sus vacaciones en abril. La gente ahora ya está en Menorca, no podemos traer a nadie.

¿Cuál ha sido el invitado que más os ha sorprendido?

C. Creo que Enzo Vogrincic. No éramos conscientes del 'boom' que fue La sociedad de la nieve. Es verdad que la película estaba número 1 en Netflix, pero, de repente, llegamos a Latinoamérica, como Cristóbal Colón. Ese episodio tiene casi 2 millones de visualizaciones. Que esta persona, que no ha hecho programas de este tipo, diga que iba a hacer esto en España, por la cara... Pues nosotros encantados.

M. Fue sorprendente en el sentido de que la película ya llevaba en la plataforma un mes y medio o dos meses. Justo pillamos la cresta, pero la cresta de la cresta de la ola. Fue el momento justo para sacarlo. No vamos a superar el episodio de Enzo. Es nuestro episodio más reproducido después del de Pedro Sánchez.