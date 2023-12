La Pija y la Quinqui: “En la copa en Moncloa nos sorprendió vivir un momento fan con personas de 60 años"

Se han convertido en uno de los fenómenos de este año, Carlos Peguer y Mariang. Dicho de otra forma, La Pija y la Quinqui. Su pódcast se ha convertido en uno de los más escuchados de 2023 (el tercero, según Spotify). Con un 2023 redondo, en el que su popularidad fue a más por su distendida entrevista con Pedro Sánchez, ambos pódcasters no sólo triunfan en RTVE Play con La Playz List de La Pija y la Quinqui, sino que se encargan despedir el año con Sabor a uva, un especial con el que vivirán las Campanadas desde la Puerta del Sol.

Sabor a uva podrá seguirse en RTVE Play y en el canal de YouTube de la Corporación pública este 31 de diciembre, a las 23:10 horas. Eso sí, como sucede con todos los especiales tanto de Nochebuena como de Nochevieja, el programa está grabado. Una experiencia en la que son primerizos ambos pódcasters. “Fue muy divertido. Nos ha hecho mucha gracia todo el paripé que hay detrás del tema de las uvas. Me sentía como si fuera Anne Igartiburu”, declara Carlos Peguer en una entrevista concedida a BLUPER.

“Eso sí, creo que los paripés navideños son el mejor tipo de farsa”, añade Mariang. “Habrá apariciones de mucha gente, actuaciones musicales, momentazos de gente que ha sido viral este año. Va a estar todo muy divertido, estoy deseando que lo veáis”, agrega Peguer.

['La Pija y la Quinqui', el pódcast 'zillennial' de Carlos y Mariang que entrevistará a Sánchez]

Un especial de Año Nuevo que llega como guinda para un 2023 “único” para el tándem de pódcasters. Para Peguer “ha sido un año muy caótico”. “En el sentido de que creo que nunca hemos tenido tanto trabajo. Ha sido una locura mantenerse cuerdo, muy difícil. Nunca he estado tan cansado, pero me siento muy agradecido. Ha sido un año muy guay en cuanto a oportunidades y creo que, profesionalmente, hemos crecido un montón”, reconoce.

Marian G. y Carlos, la pija y la quinqui. Rodrigo Mínguez.

Para Mariang, este aprendizaje también viene con un factor muy importante: “aprender a decir que no”. “Hemos tocado todos los palos, nos hemos equivocado y también hemos acertado. Creo que hemos aprendido mucho en lo referente a saber qué cosas queremos y cuáles no”, comparte la pódcaster. “Coincido, creo que ahora nos toman mucho menos el pelo”, confiesa Peguer.

“Hemos aprendido a que no nos tomen el pelo y a saber cuándo decir que no”

Uno de los momentos únicos que han vivido ha sido el de haber entrevistado a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ofreció una de sus facetas más desenfadadas y distendidas, ofreciendo una conversación inusual, con la que buscó conectar con la generación más joven de votantes. Tanto Carlos Peguer como Mariang han señalado que no buscan entrevistar a políticos y que sólo aceptaron por el puesto que el líder del PSOE ostenta.

“Esto es algo que decimos siempre. No vino un político cualquiera, vino el Presidente del Gobierno. O sea, esto no es un pódcast en el que vayamos a entrevistar a diferentes políticos de diversas ideologías. Simplemente, el Presidente del Gobierno, que estaba en ese momento en funciones, quiso venir. La verdad, pensábamos que estaría muy guay que viniese un presidente”, reconoció Mariang.

La Generación Z llega a la Moncloa

Ambos comunicadores fueron invitados a la copa de Navidad que celebró el Gobierno en el Palacio de la Moncloa el pasado martes 19 de diciembre. Los pódcasters coincidieron con diversas figuras como Pedro Piqueras, Miguel Maldonado o Facu Díaz. Una experiencia “demencial”, dado que se tomaron “una cervecita al lado del mismísimo presidente del Gobierno”.

La pija y la quinqui Rodrigo Mínguez

“Fue bastante gracioso. Nos sorprendió mucho cuando nos invitaron al cóctel de Navidad. No sabíamos si ir o no. Nos lanzamos y fuimos. Al principio, era un poco como lo que se ven la tele, la puerta en la que se hacen la foto los ministros. Pero claro, entrábamos en esa puerta, veíamos lo que había detrás. Lo primero, dejamos los abrigos en el ropero, como si fuésemos a una discoteca. Había catering y fue de locos el tomarse una cervecita y tener al lado al Presidente”, reconocía Peguer.

"Ha sido demencial tomarse una cervecita al lado de Pedro Sánchez en Moncloa”

“No había muchos tiktokers, precisamente”, agregaba Mariang. “Éramos las personas más jóvenes con diferencia. Sí que había gente que conocíamos, pero lo mismo, nos sacaban ya unos añitos”, confirmaba Peguer, quien no dudó en compartir el desconcierto que vivió cuando gente “mucho más mayor” le pidieron fotos “como si fueran fans”.

“No sé si está bien que lo digo, pero mucha gente vino un poco como para hacernos la pelota. Nos daban las gracias por lo que hicimos en campaña, cuando sólo hicimos una entrevista. Nos decían que estaban muy agradecidos desde Moncloa”, recordaba Peguer. “Nos sorprendió porque era como ‘momento fan’, sólo que con personas que trabajan en la política y tienen 60 años pidiéndonos fotos. Todo muy raro”, continúa.

['La Pija y La Quinqui': 'La igualdad sería que pudiésemos ser tan gilipollas como los heteros']

"Entrevistamos a todos por igual"

A pesar de vivir un momento distendido con el Presidente, La Pija y la Quinqui revelan que no han percibido un rostro distinto al que Sánchez ofrece fuera de cámara. “Estábamos en un ambiente laboral, así que no se comporta de una forma distinta”, admite Mariang. “No hemos visto cómo sería en un barco en Menorca”, añade Peguer entre risas. “Lo más relajado fue que hablamos del concierto al que fuimos de The Strokes y que comentamos que ya no nos gustan tanto como antes”, agregaba la comunicadora.

Un aspecto que destacan ambos pódcasters es que ellos no hacen diferencias para ajustar al perfil del invitado, sino que éste debe encajar en la estructura de la entrevista. “Entrevistamos a todos con el mismo tono. O sea, sean actores, humoristas, influencers o presidentes del Gobierno. Lo mismo para todos. Creo que esa es la parte de nuestro éxito”, reconoce Mariang. “Si vienes a nuestro pódcast, sabes que vas a tener que servir coño”, añade Peguer.

Finalmente, ambos son conscientes de que para que un pódcast funcione, es “esencial contar con patrocinadores”. “Sin ellos, no fluye. Sí, antes lo hacíamos en casa, con los materiales que podíamos comprar. Pero no hubiéramos tenido el impulso sin alguien detrás”, reconoce Mariang. “Mientras sepas manejarte bien con los patrocinadores, todo fluye. Al final, es una cosa que te ayuda, que te mantiene ahí. Nosotros antes teníamos aparte otro trabajo. Yo, por ejemplo, lo dejé, porque quería enfocarme en este proyecto”, concluye Carlos Peguer.

Junto con La Pija y la Quinqui, durante una hora, ambos estarán en Sabor a uva con María José Llergo, Samuraï, Mafalda Cardenal, La Cruz y Gus. Todos juntos harán balance de este 2023 que llega a su fin, pero también para disfrutar junto a ellos y frente al reloj de la Puerta del Sol de la mejor de las actuaciones.

Sigue los temas que te interesan