Quienes son 'La Pija y la Quinqui', los responsables del podcast 'zillennial' que entrevistó a Sánchez

Acabaron su primera temporada charlando con Rosalía. La segunda, y última hasta el momento, con Pedro Sánchez. Dicho así, podría sonar a gran formato de televisión o a programa especial de un presentador estrella. Hablamos, sin embargo, de un 'pódcast' y de dos jóvenes que graban en una mesa desnuda solo acompañada por una copa de vino o una cerveza. Hablamos también de un título que, si tiene una edad en la que 'stories' o 'reels' suena a nave espacial, no dirá nada.

Pero 'La Pija y la Quinqui', un espacio de entrevistas deslenguadas sobre los mencionados anglicismos de internet, sobre los vericuetos de las relaciones personales o sobre aficiones musicales empieza a ser un fenómeno entre los 'zillenials', esa generación a caballo entre dos épocas. Y también entre otras esferas: su éxito suma miles de seguidores en las plataformas donde se puede escuchar.

Y no es para menos: por esta hora aproximada de confesiones y risas han desfilado grandes nombres de la interpretación o la música. Y los conductores, los responsables del espacio son Carlos Peguero, nacido en la localidad pacense de Don Benito hace 23 años, y María de los Ángeles Maturana, procedente de Cartagena, en Murcia, con la misma edad y conocida como Mariang. Cada uno con su papel de "pija" y "quinqui", respectivamente.

Han ido ampliando su audiencia y su influencia desde que empezaron. Carlos Peguero y Mariang saltaron a la fama cuando Rosalía los eligió para presentar el aclamado álbum 'Motomami'. Y acudió con su hermana, La Pili. Fue un sueño para ellos dos, que hacían este pódcast como un juego mientras simultaneaban sus trabajos de guionistas.

Con la cantante catalana subieron "como la espuma". Y la gente se enganchó a entrevistas de celebridades como Sebastián Yatra, Chenoa, Brays Efe, Rigoberta Bandini o Nathy Peluso. "Rosalía aceptó, sobre todo, porque no lo concibió como una entrevista dado que, de hecho, no lo fue", alegaron, "nosotros no sabemos entrevistar, simplemente hablamos. Contamos nuestras mierdas y si alguien famoso, con la cuenta verificada, se quiere sentar a hablar de ellas, estupendo”.

Efectivamente, estos dos jóvenes de 23 años sueltan asuntos del día a día como los vaivenes sentimentales o las fiestas nocturnas. Ambos coincidieron por casualidad, cuando tenían 14 años, por internet, haciendo gala de los medios 'zillenials'. "Nos conocimos en Twitter. Estábamos aún en esta etapa de la vida en la que crees que tener afinidades culturales con alguien significa algo. Fue una especie de flechazo", relataba Carlos a la revista SModa.

Mariang reconocía en esta misma publicación que ese "flechazo" supuso una locura. "Me presenté por sorpresa en su pueblo en su 18 cumpleaños", explicaba. Después, su destino se uniría en Madrid para no separarse –de momento–, pues los dos jóvenes iniciaron sus estudios universitarios en comunicación.

A partir de entonces, iniciaron este pódcast con pocos recursos en la cocina de Mariang hasta que dieron el salto a un estudio de Spotify. Eso sí, siempre manteniendo la estética de la cocina original. Con su nevera y sus imanes, por ejemplo, y siempre ofreciendo a sus invitados cerveza o un vino para hacer la charla más amena y para incentivar sus confesiones.

Continuaría el pódcast en un estudio del madrileño barrio de Chamberí. Previamente, como se ha contado, los dos comunicadores zillennials se grababan en las casas de cualquiera de los dos bebiendo algo, contando sus miserias subiendo el resultado a YouTube. Con Pedro Sánchez, además, pidieron unas pizzas y departieron sobre memes o Taylor Swift. Unos temas que se hicieron virales y han reforzado más a esta pareja.

